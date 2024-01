Festivités de fin d’année : les accidents de circulation ont baissé de 30 %

On le disait il y a quelques jours, fête rime très souvent avec grabuges et accidents notamment de circulation. Eh bien, les festivités de fin d’année ne dérogent pas à la règle. En dépit du déploiement de plus de 5 000 agents de la police et de la gendarmerie, on a encore enregistré des accidents cette année, précisément au nombre de 7 dont 3 à Conakry et 4 à l’intérieur du pays. Toutefois, par rapport à l’année passée, le taux est revu à la baisse à hauteur de 30 %.

A en croire le décompte fait par la police, dans la capitale guinéenne, la baisse des accidents est de 57 %, dans la mesure où à la différence de l’année passée où on avait dénombré 7 accidents à Conakry, cette année, on en dénombre que 3. Des 7 accidents notifiés cette année, on déplore un mort enregistré à Guéckédou. Et les accidents ont impliqué 7 motos et seulement une voiture.

A propos des facteurs explicatifs de la baisse des accidents, la police met en avant le « déploiement massif des Forces de Défense et de Sécurité, ainsi que les moyens mis à leur disposition par les autorités de la transition ». Mais il n’est pas exclu que la crise de carburant qui a cloué les gens à la maison y ait également contribué dans une certaine mesure.

Aminata Camara