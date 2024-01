CAN 2024 : Kaba Diawara attend les entrainements de ce dimanche pour être fixé sur le cas des blessés

Ce lundi 15 janvier, le Syli national de Guinée inaugure sa CAN avec le match qui l’opposera aux Lions indomptables du Cameroun, à partir de 17 heures. Et en prélude à cette première sortie, le sélectionneur guinéen, Kaba Diawara, était plus tôt ce dimanche devant la presse. Interrogé à propos de certains des joueurs qui pourraient être indisponibles pour la rencontre de demain, l’entraineur a dit attendre les séances d’entrainement de ce dimanche soir pour pouvoir se prononcer à leur sujet.

Naby Keita, Sehrou Guirassy et Abdoulaye Touré pourraient ne pas faire partie de l’équipe guinéenne qui va affronter ce lundi 15 janvier le Cameroun, de Rigobert Song. En effet, tous ressentent des douleurs et pourraient être forfaits. Mais Kaba Diawara ne les déclare pas pour l’instant inaptes à jouer cette première rencontre. « Pour être honnête avec vous, ils ressentent une petite douleur. On va attendre la séance d’entraînement de ce soir pour dire si on peut compter sur eux ou pas. Ce qui est sûr, ils ont pris des coups. On va attendre jusqu’à la dernière minute pour choisir si on les utilise ou pas. Pour le moment, je ne peux vous répondre ni par la positive, ni par la négative », a confié le sélectionneur guinéen.

Dans ce groupe dit de la mort, avant le match du Syli national, Sénégalais et Gambiens vont s’affronter à 14 heures, ce même lundi.

Fodé Soumah