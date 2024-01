Opinion : l’Afrique qui divorce du caïman pour épouser la vipère

Pauvre de cette Afrique, j’allais dire pauvre de mon Afrique qui, après plus de six décennies d’affranchissement dit-on, ne parvient toujours pas à être une Afrique véritablement indépendante. C’est dommage, disons très dommage, que ce continent, malgré les immenses ressources naturelles dont il dispose, soit incapable de parvenir à une indépendance économique, alimentaire et politique. Le misérable dirigeant africain est aujourd’hui obligé de recourir à toutes sortes de mendicité afin d’obtenir de la nourriture pour ses milliers de bouches d’enfants noirs.

C’est dommage que la vérité de René Dumont s’illustre encore et encore. Lui qui avait eu la lucidité de comprendre et d’annoncer que « l’Afrique noire est mal partie ». Elle est vraiment très mal partie. Il s’agit d’être diplômé ici, pour savoir combien de fois cette Afrique a pris la plus mauvaise des directions.

C’est malheureux et profondément honteux d’avoir des dirigeants qui, bombant la poitrine, se veulent grands et de surcroit autonomes, alors qu’ils s’enfoncent davantage dans la domination.

A gorge déployée, disons à Goïta Assimi, Ibrahima Traoré et Abdourahmane Thiani : « Que la liberté, ce n’est point le fait de se séparer d’un ancien maître, pour se livrer, pieds et poings liés, à un nouveau maître ». Cette attitude ne ressemble qu’au fait d’échapper à un caïman pour atterrir sur une vipère en colère. C’est très loin d’avoir une vie sauve, chers frères africains.

Hommes en treillis, nous devons vous dire sinon vous rappeler ce que vous connaissez très parfaitement : aucun Occidental, mais alors là aucun d’eux, n’est venu ou ne viendra en Afrique pour véritablement aider les Africains sur quoi que ce soit. Ils sont toujours venus et ne viendront que pour leurs propres intérêts uniquement. Pas plus !!!

Alors, arrêtez de nous ridiculiser, surtout au point d’avoir la sueur sur les dents. Vos différentes déclarations blablabla, nous les avons bien comprises. Elles n’ont aucune motivation panafricaine. Elles ne servent qu’à justifier vos actions entièrement anti-démocratiques.

Le PANAFRICANISTE, le vrai, ne fait pas de coups d’Etat à des mandats présidentiels réguliers. Il ne musèle pas la presse et les citoyens. Le vrai panafricaniste n’emprisonne pas l’innocent !

L’Afrique est tout simplement triste et incompréhensible. L’on se demande comment des populations peuvent-elles continuer aveuglement d’acclamer des individus qui ont prêté serment de défendre le territoire national et ses citoyens, mais qui, au lieu de se rendre dans les zones de combat pour affronter les ennemis de la nation – métier qu’ils ont appris – s’installent dans les bureaux et nous promettent de prendre leurs responsabilités. Non, loin de là !

Comment un Abdourahmane Thiani, lui qui a défloré par viol la jeune démocratie nigérienne, peut-il faire l’objet d’acclamation et de soutien de la part des Nigériens, sous prétexte qu’il est venu redonner l’indépendance ou l’autonomie à son peuple ?

Quand allons-nous comprendre, nous Africains, que des individus qui agissent de la sorte sont en train de manquer à leurs responsabilités que de les assumer ?

En vrai dire, ce ne sont point les coups d’Etat, encore moins les changements de maîtres néocolonialistes qui vont libérer et faire émerger notre Afrique et son peuple. Nous devons chaque jour le dire et redire à nos dirigeants africains, en panique chronique.

Ce continent noir, ne sourira qu’en étant gouverné par des hommes et des femmes de conviction, qui ont un minimum de respect envers nos institutions, ne serait-ce que le respect des mandats présidentiels.

Mouhammad Yéro Guinéen