Kaba Diawara : « Si on était 11, on aurait même pu gagner ce match »

Au compte de la première journée des matches de poule de la 34ème édition de la CAN qui se joue en Côte d’Ivoire depuis le 13 janvier dernier, la Guinée a contraint le Cameroun à un partage de points, ce lundi 15 janvier au stade Charles Konan Banny de Yamoussokro. Un résultat qui aurait même été meilleur pour le Syli national, si le sort ne s’en était pas mêlé avec le carton rouge et l’exclusion de François Kamano, dans le temps additionnel de la première période. C’est en substance ce qu’a indiqué Kaba Diawara au cours de la conférence de presse, après la rencontre.

Le match nul d’hier, le sélectionneur guinéen s’en réjouit. « Parce qu’on a fait une bonne entame, on a pu marquer ce but. Après, ils ont poussé et il y a eu un fait, un carton rouge de François Kamano. Je n’ai pas encore vu les images, je ne veux pas trop parler mais à mon sens, le carton rouge est sévère. Je tiens à féliciter les garçons parce que le Cameroun a poussé, mais on a tenu malgré la pression de ces joueurs. On prend un point, on reste dans la course parce qu’il reste deux matches », a réagi Kaba Diawara.

Dans les colonnes de feguifoot.com, le sélectionneur trouve même que la Guinée aurait pu faire mieux, si François Kamano n’avait pas écopé du carton rouge. « On avait fait une très bonne entame. Si on était 11 contre 11, je pense qu’on aurait même pu gagner ce match. Ils ont donné un carton rouge, on ne peut rien faire. A 10 contre 11, on a défendu, on s’est battu. C’est le genre de match qu’on aurait perdu il n’y a pas si longtemps, mais le mental a pris le dessus. Les garçons sont à féliciter. (…). Le mental, la solidarité sont des choses qu’on doit faire ensemble. La cohésion de groupe, peu importe qui joue. Je pense qu’on a progressé au moins à ce niveau », a-t-il également confié.

Fodé Soumah