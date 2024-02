Palais du peuple : hommage aux victimes de l’incendie du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum

Le général Mamadi Doumbouya, a présidé ce vendredi 2 février 2024, le symposium-hommage aux victimes de l’explosion du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum.

La cérémonie s’est déroulée au chapiteau du palais du peuple en présence des familles des victimes. En tant que président de la commission de gestion de ladite crise, le ministre d’Etat, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo a sensibilisé les familles éplorées. Au total, ce sont 25 corps qui ont été présentés-là dont 17 Guinéens, 7 sierra-léonais et le corps d’une femme non identifiée.

Après avoir demandé une minute de silence pour les défunts, le ministre Bachir Diallo s’est adressé à leurs familles : « après la période de deuil et de grande douleur pour notre nation, nous nous tenons ensemble pour vous exprimer notre solidarité et notre compassion. La perte en vies humaines et les destructions causées par cet incendie hanteront pour toujours notre mémoire individuelle et collective. En honorant la mémoire de ceux qui ont été malheureusement emportés par cet incendie, nous tenons à exprimer notre solidarité profonde envers ceux qui ont été touchés par ces pertes regrettables. Leur absence laissera un vide immense ».

Ensuite, il a réitéré l’engagement du gouvernement à continuer à les soutenir : « nous partageons votre chagrin et vos peines. Et nous vous assurons du soutien inconditionnel du gouvernement pour un retour normal à la vie que vous meniez avant. En ces moments difficiles, il est essentiel que nous nous unissons en tant que nation ». Puis, faisant sans doute allusion à la dernière manifestation des femmes sinistrées de Kaloum, il a ajouté : « Nous devons faire preuve de solidarité et éviter tout ce qui est susceptible de nous diviser en observant le calme et la patience. Je puis vous garantir que la sécurité et la protection pour le bien-être de nos concitoyens sont des priorités absolues du chef de l’Etat ».

Au nom des familles de victimes, N’famara Camara, a remercié les autorités. « Je voudrais dire au président du CNT de bien vouloir transmettre à monsieur le président de la République la gratitude des familles victimes pour non seulement la cohérence avec laquelle cette crise a été gérée sous son leadership, mais surtout pour le soutien aux familles des victimes qui jusqu’à date n’ont dépensé aucun franc pour faire les obsèques de nos frères ».

Pour sa part, Mohamed Bangoura a aussi remercié les autorités au nom des familles de victimes léonaises : « Ce qui est arrivé prouve que la Guinée et la Sierra Leone sont une famille. Si quelque chose de mal arrive à un Guinéen, c’est que c’est arrivé à un Léonais. Je vais remercier toutes les autorités guinéennes qui ont accepté que nous les Léonais vivions avec vous. Je vais particulièrement remercier les médecins qui ont assisté et traité nos compatriotes depuis qu’ils ont eu ce problème »

En remettant les corps aux proches pour inhumation, le gouvernement leur a remis une enveloppe symbolique en guise d’accompagnement.

Fodé Soumah