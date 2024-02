FENACIG : les membres du nouveau bureau exécutif enfin élus

Le bureau exécutif de la Fédération nationale des cinéastes de Guinée (FENACIG) a désormais de nouveaux membres. Ils ont été élus ce samedi au cours de l’assemblée générale pour un mandat de 4 ans.

Dans sa communication, Abdoulaye Cheick Camara, nouveau président que l’arrivée de son équipe coïncide avec une période si incertaine que beaucoup de cinéastes se demanderaient si c’est encore utile de continuer à se battre. Mais à titre, personnel notamment, il estime avoir un devoir à l’égard du 7ème art guinéen qui, dit-il, lui a tout donné. « J’ai toujours un sentiment de goût d’inachevé. Si je vois que je peux apporter quelque chose et que ça marche, c’est pour cela que je me suis présenté, pas seulement pour diriger mais pour servir pour être à votre disposition », assure-t-il.

Pour y arriver, l’apport de tout de tout un chacun ne sera pas de trop. « On aura besoin l’effort de tout un chacun. On a aujourd’hui la ressource la plus importante qui est la ressource humaine. Les moyens viendront au fur et à mesure et c’est à nous de relever ces défis. Ensemble on peut le faire », exhorte Abdoulaye Cheick Camara.

Le nouveau bureau de la FENACIC compte s’attaquer de nombreux chantiers. Mais le défi qui surpasse tous les autres est relatif, selon le nouveau président à la convention collective. « Pour qu’ensemble nous les acteurs nous puissions avoir un référentiel qu’on peut soumettre à n’importe qui pour pouvoir observer », justifie le nouveau président de la FENACIG.

Prochainement, M. Camara et ses collaborateurs du nouveau bureau seront présentés aux nouvelles autorités. S’en suivra la mise en place d’un conseil consultatif.

Fodé Soumah