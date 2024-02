Denrées alimentaires : les commerçants invités au respect des nouveaux prix

Quelques jours après la fixation conjointe des prix des denrées alimentaires, dans le cadre d’un accord tripartite entre le ministère du Commerce, la chambre de commerce et la douane, les parties prenantes se mobilisent pour faire respecter ces nouveaux prix.

Le vendredi 02 février 2024, la chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée (CCIAG) et la direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence (DNCIC) ont lancé les opérations de sensibilisation et d’affichage des prix. C’est le marché de Taouyah qui a servi de cadre à cette cérémonie, en présence des parties prenantes, dont le président de l’Union des consommateurs de Guinée, des agents assermentés et l’antenne communale de la CCIAG de Ratoma.

Le protocole d’accord en vertu duquel de nouveaux prix ont été récemment institués vaut pour trois mois (30 janvier-30 avril 2024). Et sur cette période, les autorités leurs partenaires de la chambre de commerce s’évertuent non seulement à vulgariser suffisamment les nouveaux prix, mais aussi à exhorter les uns et les autres à faire observer ces derniers. C’est en soi l’objectif qui sous-tend la campagne de sensibilisation lancée le vendredi 2 février, à en croire Emile Yombouno, directeur national du commerce intérieur et de la concurrence. Directeur qui fait remarquer que les engagements du protocole portent essentiellement sur « l’approvisionnement en denrées de première nécessité parce que si les denrées sont en quantité suffisante et de qualité satisfaisante, aucun Guinéen ne sera soumis à l’insécurité alimentaire mais aussi à une situation de famine du fait de la rupture ».

Le protocole prévoit, faut-il le rappeler, que pour la zone de Conakry, le sac du riz de 50 kilos soit vendu 340.000 GNF ; celui du sucre à 440.000 GNF ; l’Huile Ciao à 290.000 GNF et la farine de à 355.000 GNF.

Cette campagne, à en croire le président de l’Union des consommateurs de Guinée, a quelque chose de rassurant. Parce que, dit Ousmane Keïta, « tous les consommateurs seront informés des prix qui ont été conventionnés par le ministère du commerce, la chambre de commerce et d’industrie…on avait peur, on pensait que les prix allaient monter plus que ça mais avec les efforts conjugués au niveau des importateurs de riz et de la chambre de commerce et d’industrie, l’impact est moins ressenti sur le consommateur ».

Cette revalorisation des prix des principales denrées de consommation, selon les autorités, est la conséquence de plusieurs facteurs, dont celui relatif à une certaine tension qui affecte le transport maritime.

Le protocole est surtout consécutif à des sacrifices consentis par toutes les parties. « Au cours des négociations, chaque partie a fait des concessions. L’ensemble des opérateurs ont accepté de grands sacrifices », a précisé, le président de la chambre nationale de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée. Mamadou Baldé qui promet que son équipe veillera tous les vendeurs s’y conforment. Y compris les vendeurs détaillants. « Nous allons y veiller, quiconque ne respecte pas ces prix affichés sera sanctionné par la loi », assure le président de la CCIAG. Il invite en conséquence, les populations à rester sereines.

Après la zone de Conakry, cette campagne d’affichage des prix s’étendra aux marchés du Grand Conakry et des autres localités du pays.

Fodé Soumah