L’Enseignement supérieur dans une nouvelle dynamique de changement sous le leadership de Dr Diaka Sidibé

Depuis son entrée en fonction, la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation s’est distinguée par son engagement sans faille en faveur de l’amélioration constante de l’Enseignement Supérieur. Ses efforts inlassables ont eu un impact significatif sur le paysage Universitaire et de la Recherche, façonnant ainsi un avenir prometteur pour les futurs diplômés, les enseignants, les chercheurs et les scientifiques mais aussi pour la nation tout entière.

Mme La Ministre, Dr Diaka Sidibé grâce à l’assistance et l’appui sans faille du Président de la Transition, Chef de l’Etat, General Mamadi Doumbouya , et l’accompagnement du Premier Ministre et de tout le Gouvernement , a insufflé une vision novatrice dans le domaine de l’enseignement supérieur, mettant l’accent sur l’accessibilité, la qualité et la pertinence des programmes académiques.

Son leadership éclairé a catalysé des réformes audacieuses, visant à moderniser les structures universitaires et à les adapter aux défis du moment.

Sous sa direction, des initiatives ont été lancées pour promouvoir l’excellence académique à tous les niveaux. Des programmes de bourses ont été étendus pour soutenir les étudiants méritants, encourageant ainsi la compétitivité et l’innovation dans les établissements d’enseignement supérieur.

La Ministre a plaidé en faveur d’investissements accrus dans la recherche et le développement, reconnaissant le rôle crucial de l’innovation dans la prospérité future du pays.

Des partenariats public-privé ont été forgés pour stimuler l’entrepreneuriat et la création d’emplois, transformant les campus universitaires en moteurs de croissance économique.

Consciente des évolutions rapides du marché du travail, Dr Diaka Sidibé a mis en place une réforme curriculaire ambitieuse, alignant les programmes d’études sur les besoins actuels de l’industrie. Des cursus interdisciplinaires ont été introduits pour préparer les étudiants à des carrières diversifiées et à des défis transversaux.

Grâce à son leadership, la réforme des programmes, la rédaction de politique de l’innovation et de la recherche, la valorisation des bourses des étudiants, la valorisation des primes des enseignants, la sécurisation et l’uniformisation des diplômes, le Statut national de l’étudiant entrepreneur et la création des pôles VIE, les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE)

Le Statut particulier des universités (EPS) sont devenus une réalité.

Des initiatives ont été lancées pour promouvoir l’inclusivité et la diversité sur les campus universitaires.

Des mesures ont été prises pour garantir l’accès équitable à l’éducation supérieure pour tous les segments de la société, favorisant ainsi la cohésion sociale et la mobilité ascendante.

Elle vient de s’inscrire , dans l’histoire de l’enseignement supérieur de façon indélébile avec la signature du décret permettant la revalorisation de l’indice salarial des enseignants du supérieur, des primes de recherche, la construction des logements, le lancement de la rénovation et l’extension des quatre grandes universités du pays,( Sonfonia ; Labé; N’Zérékoré et Kankan) , Une école doctorale sur l’environnement vient d’être créée avec plus d’un million d’euros de financement par le Wascal, la Guinée reprend ainsi sa place au sein du CAMES, sont entre autres progrès réalisés par la jeune Ministre et son équipe .

Tous ses efforts lui ont permis d’avoir une récompense à l’international, la Guinée intègre désormais le Wascal et Dr Diaka Sidibé obtient la présidence de la prochaine mandature.

Il faut saluer et remercier le Président de la Transition, le General Mamadi Doumbouya pour la place qu’il donne à l’Education tout entière dans son programme de développement du pays. Comme le disait l’autre, l’Education est pour l’Homme, ce que le pain est pour le peuple. Fin de citation.

La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation a indéniablement marqué de son empreinte le paysage éducatif, faisant preuve d’une détermination et d’une vision remarquables. Son engagement en faveur de l’excellence, de l’inclusivité et de l’innovation a jeté les bases d’un enseignement supérieur résilient et dynamique, essentiel pour assurer un avenir prospère à notre nation. En reconnaissant et en magnifiant ses efforts, nous célébrons un véritable architecte du changement, dont l’héritage perdurera pour les générations à venir.

Chaque investissement dans l’enseignement est un pas de géant vers l’avenir et la prospérité.

Du courage et bonne chance pour la suite

Alpha oumar barry Enseignant Chercheur