Mining Indaba : le Groupe Winning International partage son ambition pour l’Afrique

Le Cap, 5 février 2024 – Winning International Group (WIG), leader des consortiums Winning Simandou, et SMB-Winning, ainsi que de la Société Minière de Boké (SMB), annonce fièrement sa participation au plus grand événement annuel de l’industrie minière en Afrique – Investing in African Mining Indaba – qui se tient du 5 au 08 février 2024 au Cap, en Afrique du Sud.

Partage d’expériences, de connaissances et d’ambition

Investing in Mining Indaba offre une opportunité unique de discuter des tendances et des perspectives de l’industrie minière en Afrique, et permet à WIG de partager sa solide expertise, ses succès en Afrique de l’Ouest ainsi que sa stratégie pour le continent. Sous la direction de Sun Siyuan, Vice-Président Exécutif de Winning International Group, une grande délégation de WIG participera à Mining Indaba afin de mettre en avant l’engagement du groupe envers l’Afrique et partager sa vision en termes de construction de nouvelles infrastructures, de maximisation du potentiel minier et de création de partenariats favorisant une croissance plus inclusive et durable pour le continent.

La délégation participera à plusieurs panels et discussions pour partager les connaissances de WIG et exposer son ambition pour le continent :

Le 6 février, M. Sun Siyuan prendra part à une discussion sur le rôle des gouvernements et du secteur privé dans l’amélioration de la logistique, avant de participer à une table ronde avec les principaux acteurs privés et publics du projet Simandou.

Le même jour, Ismael Diakité, Représentant en chef du Consortium SMB-Winning, discutera, lors du sommet intergouvernemental, de la manière dont améliorer la valeur locale en développant l’infrastructure africaine, afin de faire progresser la chaîne minérale.

“Notre participation à cette 30e édition de Mining Indaba témoigne de notre volonté de concrétiser notre stratégie et de la faire connaître sur le continent africain. À mesure que Winning International Group grandit, nos objectifs stratégiques sont de devenir une entreprise leader dans le secteur maritime, un consortium minier ainsi qu’une entreprise ferroviaire de premier plan. Cet événement nous permettra d’échanger des points de vue avec divers acteurs sur les défis à venir, de faire du secteur minier un secteur plus responsable et créateur de valeurs communes“, déclare Sun Siyuan, Vice-Président Exécutif de Winning International Group.

Une expertise solide et une présence mondiale

Basé à Singapour, Winning International Group (WIG) est un conglomérat dynamique aux intérêts diversifiés dans le secteur maritime, le développement minier et la construction ferroviaire. En 20 ans d’activité, WIG s’est stratégiquement développé pour devenir un acteur mondial avec un bilan de réussite en Asie et en Afrique. Aujourd’hui, le conglomérat exploite l’une des plus grandes flottes au monde, offrant des services de transport maritime à l’échelle mondiale grâce à des bureaux de représentation et des filiales dans des lieux clés tels que Beijing, Qingdao, la Guinée et l’Indonésie.

Winning International Group est un acteur reconnu et respecté pour la création d’une empreinte positive et durable partout où il opère. À travers une série d’initiatives technologiques et de mise en œuvre de politiques, le conglomérat s’efforce de réduire les émissions de carbone dans le transport maritime et tout au long de ses opérations. Dans ses projets miniers et d’infrastructures en Afrique, WIG et ses partenaires industriels adoptent une approche partenariale de référence et respectent strictement les normes ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) internationalement reconnues pour garantir la préservation de l’environnement et des avantages durables pour les communautés hôtes, au-delà de la création de valeur économique.

Un bilan africain réussi dans le secteur minier et des infrastructures

En Afrique, Winning International Group a concentré ses opérations et sa stratégie de développement dans la région de l’Afrique de l’Ouest. En moins de 10 ans, WIG et ses partenaires locaux ont transformé la Guinée en premier exportateur mondial de bauxite et en premier fournisseur de bauxite de la Chine. À ce jour, le Consortium SMB-Winning contribue seul entre 6 et 7 % du PIB de la Guinée.

S’appuyant sur ce succès, Winning International Group s’est lancé dans le projet de minerai de fer de Simandou en étroite collaboration avec le gouvernement guinéen et des partenaires industriels. Simandou est reconnu comme l’un des plus grands projets intégrés en cours de développement, combinant le plus grand gisement de minerai de fer de haute qualité non exploité au monde et une infrastructure multi-usagers cruciale, comprenant une ligne de chemin de fer de 600 kilomètres, un nouveau port d’une capacité allant jusqu’à 70 millions de tonnes par an, des tunnels, des ponts et des routes.

Une fois pleinement opérationnel, le projet Simandou devrait transformer la Guinée en un important exportateur de minerai de fer et catalyser l’ensemble de l’économie guinéenne en créant un nouveau corridor profondément à l’intérieur du pays.

A propos de Winning International Group

Winning International Group est un conglomérat diversifié dont le siège est à Singapour et qui joue un rôle clé dans le Consortium SMB-Winning et le Consortium Winning Simandou. Créé en 2014 par WIG en partenariat avec d’autres acteurs, le Consortium SMB-Winning est devenu le plus grand producteur de bauxite en Guinée. Ses projets de bauxite ont stimulé une croissance économique significative, créé des emplois et apporté une contribution substantielle au PIB de la Guinée. Le Consortium Winning Simandou (WCS) est principalement contrôlé par Winning International Group et China Weiqiao Group. Ces entités combinent un leadership international dans l’industrie, une vaste expérience nationale, une excellente connaissance locale et des normes élevées de gouvernance d’entreprise pour développer et exploiter tout le potentiel du projet Simandou (blocs 1 et 2).