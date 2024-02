Couacs au sommet de l’Etat : le PM dénonce des actions solitaires de Charles Wright

C’était plutôt prévisible. Les poursuites que le ministre de la Justice a récemment ordonnées contre les DAF, les Directeurs généraux des EPA et les maires sortants, ne devaient pas demeurer sans conséquences. On s’attendait en particulier à ce qu’elles agacent dans les rangs du gouvernement. Car mettre notamment en cause les DAF, c’est implicitement dénoncer la gestion des membres du gouvernement qui sont ordonnateurs des dépenses de leurs départements respectifs. Et c’est exactement ce que le premier ministre vient de souligner dans une lettre de rappel à l’ordre qu’il a adressée au ministre Alphonse Charles Wright, avec ampliation au président de la Transition. Dr. Bernard Goumou qui dénonce par ailleurs l’approche cavalière du ministre de la Justice qui n’avait pas pris le soin d’en informer ni le premier ministre, ni le conseil des ministres, invite le Garde des sceaux à rapporter ses décisions. Et même, plus subtilement, le chef du gouvernement indique à Alphonse Charles Wright qu’il devrait davantage s’occuper de dysfonctionnements qui minent le secteur judiciaire qu’à se livrer en spectacle avec des injonctions de poursuites dont certaines ne sont jamais suivies d’effet.

Le désaveu est cinglant. Du courrier du premier ministre, on sent l’exaspération. Le premier ministre en a visiblement marre des agissements du ministre de la Justice qui semble le surplomber. D’autant que c’est par la presse qu’il dit avoir appris les poursuites ordonnées par Alphonse Charles Wright contre les DAF, les Directeurs généraux des EPA et les maires. Cette tendance à n’en faire qu’à sa tête, quitte à exposer le gouvernement au ridicule, le chef du gouvernement n’entend plus s’en accommoder. Et le signifie clairement. D’où cette correspondance en vertu de laquelle il rappelle à l’ordre le ministre Wright. Il attire notamment l’attention de ce dernier sur les conséquences de ses actes. « Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les DAF exécutent les budgets sur ordre des ministres qui sont ordonnateurs desdits budgets. Il en est de même des Directeurs généraux des EPA qui, bien qu’autonomes, signent conjointement avec les SAF de leurs organismes », rappelle en effet Bernard Goumou. Qui, de tout cela, tire une conclusion : « la procédure que vous engagez me semble incomplète ».

Le premier ministre craint aussi que toute cette débauche d’énergie de la part du ministre de la Justice, soit vaine. Parce que, dit-il, il n’est pas évident que l’Etat puisse « disposer ni des moyens financiers, ni des ressources humaines pour mener des enquêtes d’une si grande ampleur ».

Mieux, selon le premier ministre, au lieu de s’occuper de travaux dévolus aux corps de contrôle constitués (Vérificateur général, Inspection générale d’Etat, Inspection générale des finances) Charles Wright devrait plutôt s’assurer de bien faire fonctionner son département. En effet, le chef du gouvernement rappelle que depuis septembre 2022, instruction a été donnée au ministre de la Justice en vue du dégel des comptes des anciens dignitaires. Plus d’un an après, « aucune suite n’a été donnée ». Ce qui, poursuit le premier ministre, « dénote les difficultés de notre administration judiciaire à évacuer les dossiers dans les meilleurs délais ».

En raison de toute ces incohérences, Dr. Bernard Goumou demande au ministre de la Justice de « suspendre toutes les procédures engagées dans cette affaire et de soumettre un dossier complet au Conseil des ministres, comportant tous les éléments factuels ».

A bon entendeur salut !

Ledjely.com