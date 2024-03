Primature : Bah Oury prend fonction

Nommé mardi 27 février 2024 au poste de Premier ministre, Chef du Gouvernement par le président de la transition, le Général Doumbouya, Amadou Oury Bah « Bah Oury » a pris fonction ce mardi à la Primature. Ce, après la passation de service entre lui et l’ancien Premier ministre, Dr Bernard Goumou. La cérémonie a connu la présence de plusieurs membres du CNRD, des différents départements ministériels, le tout sous la supervision du ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Général de Brigade Amara Camara, mais aussi du ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, Djiba Diakité.

Dans son discours de prise de fonction, le nouveau Chef du Gouvernement a été reconnaissant envers le gouvernement sortant qui selon lui a su réagir avec vivacité et efficacité pour atténuer les effets de l’explosion du dépôt pétrolier sur la population et sur l’économie guinéenne.

« Sous le leadership du Général de Corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA, Président de la République, Chef de l’Etat, votre gouvernement a su réagir avec vivacité et efficacité à atténuer les effets de cette catastrophe nationale sur la population et sur l’économie guinéenne. Il reste bien entendu des réponses concrètes à apporter, notamment celles concernant la situation des sinistrés. C’est un objectif qui sera une priorité pour l’action gouvernementale dès sa prochaine composition ».

Mais au-delà de tout, Bah Oury ajoute qu’il reste des réponses concrètes à apporter notamment celles concernant la situation des sinistrés. « C’est un objectif qui sera une priorité pour l’action gouvernementale dès sa prochaine composition », a promis le nouveau chef de la Primature.

A en croire Bah Oury : « l’autre défi qui attend le nouveau chef du Gouvernement est lié du dialogue politique ». Dans la foulée, il évoque le dialogue politique inter-guinéen ayant accouché des 35 résolutions dont la finalité était de « baliser la mise en œuvre du chronogramme de la transition ». Mais il admet que ce dialogue, en soi, n’est pas suffisant. Il préconise notamment que les « formes institutionnelles du dialogue politique interguinéen (puissent) évoluer ». Au-delà, il estime par ailleurs que « l’esprit d’un dialogue fraternel, constructif, innovant pour servir et unir les Guinéens doit en n’importe quelle circonstance demeurer, se forger et se renouveler sans cesse pour que la société guinéenne soit pacifiée, tournée vers l’avenir et fière de son identité composée par la pluralité de ses diversités humaines ».

Pour terminer, Amadou Oury Bah a souhaité bonne chance à Dr Bernard Goumou pour la suite de ce qu’il fera pour servir la Guinée, sa famille et pour toutes celles et tous ceux qui lui sont chers. « La primature est une maison commune. Ses portes vous sont ouvertes. A titre personnel, sachez que je ne manquerai aucune occasion pour vous solliciter afin que nous puissions mieux servir et mieux assurer la mission qui nous est confiée par le Président de la République, le Général Doumbouya » a indiqué Bah Oury à son prédécesseur.

Fodé Soumah