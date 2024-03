Nouveau gouvernement : l’ossature ne change pas

Il ne faut peut-être pas s’y fier. Sinon on risque de déchanter si l’on s’attendait à de grands changements dans le cadre de la composition du nouveau gouvernement. En tout cas, pour ce qui est de l’ossature du cabinet que pilotera Bah Oury, elle reste absolument identique à celle de l’équipe de Bernard Goumou. Le même nombre et les mêmes dénominations des départements. 27 départements ministériels et deux secrétaires généraux. Alors que des observateurs priaient pour une équipe plus resserrée et portée sur l’essentiel. Eh bien, de ce point de vue, le président de la Transition a préféré le statu quo.

Voici cette ossature

1. Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme

2. Ministère de la Défense Nationale

3. Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation

4. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

5. Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens Établis à l’Etranger

6. Ministère de l’Economie et des Finances

7. Ministère du Budget

8. Ministère du Plan et de la Coopération Internationale

9. Ministère du Travail et de la Fonction Publique

10. Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

11. Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

12. Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures

13. Ministère des Mines et de la Géologie

14. Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics

15. Ministère des Transports

16. Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique

17. Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire chargé de la Récupération des Domaines Spoliés de l’Etat

18. Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime

19. Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

20. Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

21. Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation

22. Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi

23. Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

24. Ministère de l’Information et de la Communication

25. Ministère de la Jeunesse et des Sports

26. Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables

27. Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat

28. Secrétariat Général du Gouvernement

29. Secrétariat Général aux Affaires Religieuses

Fodé Soumah