Football : le Milo gagne et se relance

Le stade M’ballou Mady Diakité Glao de Kankan a vibre dans l’après-midi d’hier mardi, au compte de la huitième journée de la ligue 1 Guicopress. Après des contre-performances à l’extérieur et sa défaite la semaine dernière face au Horoya AC, le Milo Football Club de Kankan n’a pas manqué l’occasion pour redonner du sourire aux supporters et de se relancer en championnat.

Les bleus et blancs de la savane guinéenne auront maîtrisé l’essentiel de la rencontre face à l’académie SOAR de Conakry. Dès les premières minutes, les joueurs de Kankan ont assommé les visiteurs. D’ailleurs, ces derniers n’ont jamais inquiété le gardien de but du Milo. Après la première demi-heure, le Milo ouvre le score par l’entremise d’Aboubacar Yonta Camara à la 33ème minute. Deux minutes plus tard, les locaux doublent la mise grâce à un super but de Sylla Demba avec son dossard N°6. Le Milo se met ainsi à l’abri et rejoint les vestiaires avec cet avantage de deux buts à zéro.

Les consignes de l’encadrement et l’engagement des visiteurs n’auront pas suffi à inverser la tendance. Le poteau trouvé par le milieu de terrain de l’académie SOAR à la 59ème minute n’aura fait aucun dégât. Malgré la légère domination de l’académie SOAR, Kaba Sangaré va mettre fin au suspense à la 61ème minute en marquant le troisième but de la rencontre. Avec cette victoire, le club de Kankan compte dix points et se classe à la 7ème place du championnat. Son adversaire du soir conserve sa cinquième place mais avec une seule unité de longueur sur le Milo.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com