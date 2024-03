GUIF 3 : 503 millions de dollars mobilisés…

Les travaux de la 3ème édition du Guinea Investment Forum (GUIF) ont pris fin ce mercredi 6 mars 2024 à Conakry. Organisée par l’Agence pour la promotion des investissements privés (APIP-Guinée) relevant du ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME, l’initiative avait pour objectif majeur d’inviter le secteur privé national, les investisseurs étrangers et partenaires au développement à investir en Guinée. Plusieurs personnalités, acteurs du secteur bancaire, des partenaires techniques et financiers, des diplomates ont pris part à la rencontre de Conakry.

Au cours des deux jours de travaux, les échanges ont porté sur les opportunités d’investissement axées autour de différentes thématiques telles que la transformation agricole, la sous-traitance minière mais aussi le développement d’infrastructures durables. La rencontre a également été une occasion pour les organisateurs et les partenaires de discuter autour des défis et perspectives liés à l’environnement des affaires en Guinée ainsi que les mesures à prendre pour renforcer l’accès aux financement des PME. « Au cours des 4 panels qui se sont tenus pendant ces 2 jours, des réformes fortes pour améliorer le climat des affaires ont été prononcées telles que la mise en place de la centrale des risques et un identifiant unique pour promouvoir la transparence dans les transactions financières à la Banque centrale de la République de Guinée. Deux réformes fortes qui vont favoriser encore de plus l’accès aux financement des PME », a déclaré la directrice générale de l’APIP Guinée, Mme Oliano Diana Kouyaté.

Le GUIF 3 aura mobilisé 2000 participants physiques, plus de 23 000 sur les réseaux sociaux, une centaine de B2B formel et informel ont été réalisés, 25 stands exposés.

Cette troisième édition du GUIF a été clôturée avec la mobilisation d’un montant global de 503 millions de dollars pour le financement des projets structurant du secteur privé guinéen. Une performance réalisée contrairement aux deux précédentes éditions qui avaient pu mobiliser une enveloppe globale de 683 millions de dollars. « Au-delà de ces chiffres, pour nous, l’objectif fixé de mobiliser le monde des affaires autour de notre pays est largement atteint par l’allocation des enveloppes de financement pour nos porteurs de projets, sous réserve d’accord de crédits », s’est réjouie Mme Oliano Diana Kouyaté.

Ci-dessous, les Pledges et les enveloppes de financement pour les projets :

Le groupe de la Banque mondiale, dans le cadre du projet de développement de l’agriculture commerciale (PDAC) alloue une enveloppe de 24 millions de dollars pour les projets portés par les PME agricoles ;

Le Groupe de la Banque mondiale à travers la société financière internationale alloue un financement de 3 millions de dollars en faveur des projets non miniers ;

Pour ce qui est de la Banque du commerce et de l’industrie, elle engage un financement sur 2 projets du GUIF à hauteur de 3 millions de dollars ;

Ecobank alloue 12 millions de dollars à l’attention de deux projets du GUIF et aussi une enveloppe globale de financement de 20 millions de dollars ;

La Société Générale de Banque en Guinée, elle, alloue une ligne de financement de 10 millions de dollars ;

Vista Gui quant à elle, débloque une enveloppe de 25 millions de dollars ;

Coris Bank, elle aussi alloue un financement de 20 millions de dollars en faveur des PME et PMI.

Akiba finance débloque une enveloppe de 1 million de dollars pour les TPME et les PMI.

Ernest et Young s’engage à financer deux projets du GUIF, des contrats annuels d’abonnement juridique et fiscal d’une valeur de 22 000 dollars ;

Le Fonds de solidarité africaine s’engage à mettre à disposition une ligne de garantie bancaire de 100 millions de dollars pour les projets privés en 2024 ;

Officialisation de l’accord de financement entre ‘’international Development Finance Corporation’’ du Gouvernement américain et la société Diaouné agro-industrie.

A noter que l’Agence pour la promotion des investissements privés (APIP-Guinée) a été honorée par le prestigieux prix Female Entrepreneurship Partner (Afrique) de l’année 2023 et le prix de la Meilleure stratégie de promotion des investissements étrangers (Afrique) par le Jury de CFI.co

N’Famoussa Siby