Istanbul : Oyé Guilavogui a rejoint Alpha Condé

C’est une révélation qui risque d’être préjudiciable aux autres détenus notamment politiques qui aimeraient aller se soigner. Au cours de l’audience de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) de ce mercredi 20 mars, le représentant de l’Agent judiciaire de l’Etat, Me Amadou Baben Camara, a annoncé en effet que l’ancien ministre Oyé Guilavogui, autorisé en novembre dernier, à sortir du pays pour des motifs de soins qu’il devait recevoir en Tunisie, a finalement rejoint l’ancien président de la République Alpha Condé, à Istanbul.

Au constat de l’absence de Oyé Guilavogui dans la salle, le représentant de l’Agent judiciaire de l’Etat a pris la parole. « Monsieur le président, ce monsieur ne va jamais revenir, on nous fait croire qu’il est en Tunisie pour des soins mais nous avons des informations qu’il a rejoint son mentor en Turquie. Seulement nous ne voulons pas rentrer dans les détails. C’est pourquoi nous vous prions de renvoyer cette affaire pour plaidoiries et réquisitions pour nous permettre d’avancer », a déclaré Me Amadou Baben Camara

Accusant le coup et peut-être prenant l’opinion publique à témoin, le procureur spécial de la CRIEF, veut encore de convaincre de la bonne foi de l’ancien ministre. « On a permis à M. Guilavogui d’aller se faire soigner et il veut profiter de cette largesse pour faire avaler toutes sortes de fantaisies à la cour…Pour nous, jusqu’à preuve du contraire c’est en Tunisie que l’ordonnance a dit. Il est là-bas. Donc, nous souhaitons que le renvoi soit à deux semaines. Parce que la Guinée et la Tunisie, c’est juste 3 heures. Que le renvoi soit ultime. Parce qu’on ne peut pas vouloir d’une chose et de son contraire », a réagi Aly Touré.

Après avoir écouté les deux parties, le juge a renvoyé l’affaire au 3 avril prochain.