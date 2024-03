CNT : les conseillers nationaux adoptent deux accords de prêt

Le conseil national de la Transition a adopté deux accords-cadres ce mardi 26 mars 2024 à l’hémicycle de l’assemblée nationale. C’était en présence des membres du gouvernement notamment les ministres de l’Economie et des Finances, du Budget, des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique.

Le Premier accord-cadre est relatif au financement de la mise en œuvre du programme West africa digital intégration program signé le 14 décembre 2023 entre l’association internationale de développement et la République de Guinée pour un montant de 60 millions de dollars.

Selon le rapporteur de la commission du Plan, des Affaires financières et du Contrôle budgétaire, le financement de ce programme permettra d’accroître l’accès et l’utilisation du haut débit du numérique, promouvoir et développer le marché du numérique, baisser le coût d’accès au numérique, développer et renforcer la recherche et la formation dans le domaine du numérique, renforcer la cyber-résilience et la cyber sécurité.

Les conditionnalités de la mise à disposition du prêt sont entre autres :

taux d’intérêt : 0%,

durée du remboursement : 49 ans, y compris la période de grâce de 10 ans,

taux commission d’engagement : 0,5%,

modalité de paiement : semestrielle,

date de clôture du prêt : le 29 décembre 2028.

Le second, quant à lui, est relatif au financement du projet d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu rural, dans les régions de la Moyenne et Haute Guinée, signé le 9 novembre 2023 avec la Banque Islamique de Développement pour respectivement de 5 millions de dollars us en prêt et 35 millions de dollars US d’une vente à tempérament.

Le financement de ce projet vise à fournir un accès durable à l’eau potable pour environ 915.000 personnes et un accès sécurisé à l’assainissement pour environ 1000 ménages vivant dans les zones rurales des régions de la Haute et Moyenne Guinée d’ici 2029.

Il permettra également d’améliorer leur état de santé/hygiène à travers la salubrité de leur milieu de vie en promouvant l’usage de sources d’eau potable à la place de points d’eau traditionnels que sont les puits et les marigots, qui sont d’ailleurs les principales sources de maladies hydriques en Guinée.

Les membres du gouvernement ont profité de l’occasion pour rappeler l’importance que revêt l’adoption de ces deux accords.

Après les débats, soumis aux vote, les deux accords-cadres ont été adoptés par la majorité des conseillers nationaux présents.

N’Famoussa Siby