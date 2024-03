Mines : l’Assemblée générale du REB se penche sur les défis environnementaux de l’exploitation minière

‘’Le Réseau Environnement Bauxite’’, a organisé son assemblée générale ce jeudi 28 mars 2024 dans un réceptif hôtelier de la place. Cette rencontre qui a regroupé plusieurs acteurs évoluant dans les mines s’inscrit dans le cadre de la promotion, la conservation des écosystèmes.

Créé en 2018, avec la participation de la compagnie des bauxites de Guinée, le Réseau Environnement Bauxite qui est constitué de nos jours de 7 société minières évoluant dans la région de Boké et coordonné par la Chambre des mines se veut un espace de promotion de la conservation des écosystèmes et du développement socio-économique des zones minières pendant et après la valorisation de la bauxite. D’où l’organisation de cette assemblée générale. « Au niveau du REB, nos domaines d’intervention sont : la gestion intégrée du paysage, des déchets, du flux migratoire et le partage des données et d’expériences. Dans chaque domaine, nous allons décliner des objectifs », a déclaré Aïssatou Bobo Diallo, Conseillère biodiversité à la CBG/Présidente du REB.

Engagé dans cette dynamique, la compagnie des bauxites de Guinée a initié plusieurs programmes environnementaux et sociaux pour la gestion des impacts des activités minières. « Au niveau de la CBG, nous avons des programmes environnementaux et sociaux que nous déroulons. Nous avons un programme de biodiversité dont l’objectif est la gestion des impacts des activités sur les habitats critiques dans la concession de la CBG », ajoute-t-elle.

Le REB intervient dans les domaines notamment de la Cogestion communautaire du paysage terrestre et marin ; la cogestion des déchets et du flux migratoire. Une approche que le ministère de l’environnement s’engage à accompagner. « Toute initiative allant dans le sens de la protection de notre environnement, de l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines, du respect de nos engagements sur le plan international, soyez rassurés que le ministère de l’Environnement ne peut que vous accompagner », assure Cyrille Aboly, Conseiller juridique au ministère de l’Environnement.

Pour sa part, le conseil d’administration de la Chambre des Mines de Guinée, après avoir dressé un constat amer des conséquences de l’exploitation minière sur l’environnement, invite à prendre des dispositions nécessaires pour l’intérêt des populations. « On pense que c’est par la croissance de la production qu’on va générer la croissance de l’économie guinéenne, qu’on va gérer la croissance des revenus des ménages des populations, non. Ce qui compte, c’est la maîtrise de la chaîne de valeur. Pas du saupoudrage. Un contenu local de substance à la hauteur des incitations qui ont été mises en place par les politiques publiques », fait remarquer Ismaël Diakité, PCA de la Chambre des Mines de Guinée.

Par ailleurs, le REB prévoit de développer un projet pilote au sein la CBG notamment. Un projet basé sur un modèle de gestion intégré des enjeux sociaux et environnementaux à l’échelle des compagnies minières.

N’Famoussa SIBY