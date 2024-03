Conakry : le complexe religieux “Mohammed VI” inauguré

Le complexe religieux “Mohammed VI” de Conakry, don du Roi du Maroc, a été inauguré ce vendredi 29 mars 2024. La cérémonie inaugurale de cet imposant centre a connu la présence du président du Conseil national de la Transition, du Premier ministre, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité en Guinée.

Bâtie sur 1 ha à Enta dans la commune de Matoto, cette imposante infrastructure possède en son sein une mosquée d’une capacité de plus de 3000 fidèles, une salle de conférence, une bibliothèque, une école coranique, un centre commercial, un département administratif et des espaces verts. Un centre construit et équipé par le royaume chérifien. « C’est une mosquée pour tous les Guinéens. Elle sera au service de la paix. Elle sera au service de la coexistence pacifique entre les Guinéens », a laissé entendre le secrétaire général de la Fondation Roi Mohammed VI de Conakry Mohamed Rifki.

L’ouverture et la mise à disposition de ce centre sont accueillies avec beaucoup de joie par les populations riveraines massivement mobilisées pour la circonstance. D’ailleurs, leurs représentants invitent tout le monde à prendre soin. « Faire tout pour maintenir la propreté dans cette mosquée et ne pas faire de cette mosquée un lieu de dépotoir », suggère Hadja Sidibé Sangaré. « C’est très important d’avoir un tel lieu, c’est vraiment une opportunité pour nous. Donc, il faut prendre soin de ce lieu », renchérit Thierno Saliou Baldé.

Très heureux de prendre part à cette cérémonie inaugurale du complexe Mohamemed VI, le président du Conseil national de la Transition a salué cette initiative qui aidera, selon lui, à l’éducation et à l’apprentissage des jeunes. Dr Dansa Kourouma en a profité pour remercier les autorités marocaines pour le beau complexe. « Au peuple de Guinée et au peuple marocain, je les interpelle de continuer cet élan de coopération qui nous lie », recommande-t-il.

Les fidèles musulmans massivement rassemblés ont effectué la prière du vendredi saint dans la mosquée Roi Mohammed VI de Conakry.

N’Famoussa Siby