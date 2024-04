Kourémalé : une femme meurt en voulant intervenir dans une dispute entre jeunes filles

Le récit peut être incroyable, mais, il s’est pourtant produit ce matin du mercredi 3 avril à Kourémalé, une commune rurale relevant de la préfecture de Siguiri. En effet, c’est une femme probablement âgée d’une trentaine d’années qui a trouvé la mort alors qu’elle disputait avec deux autres femmes de la localité. A en croire les propos du sous-préfet de la localité, le malentendu est né entre les filles des trois femmes.

Mariama Sylla s’attendait à tout sauf à sa mort ce mercredi. C’est en venant intervenir dans une dispute qui opposait sa fille avec d’autres filles, que Mariama Sylla a succombé. Difficile pour le premier responsable de la sous-préfecture d’avoir pour l’instant les véritables causes ayant conduit à cette mort tragique. Pour le moment, le capitaine Siaka Doumbouya se contente de relater le récit du drame : « Ce sont deux familles voisines et précisément trois femmes qui se sont bagarrées ce matin. On m’a appelé pour me dire cela et je me suis directement rendu sur les lieux en compagnie des agents de santé. A notre arrivée, Mariame Sylla était déjà couchée et immobile. Les médecins ont fait les examens mais il faut dire qu’elle était presque morte. Les médecins ont cherché à savoir si elle n’avait pas de traces de blessures sur le corps ou de saignements, mais rien ne fût constaté au niveau de son corps. Les gens nous ont dit sur place qu’elle souffrait de problèmes cardiaques depuis, mais pour l’instant, on ne peut pas soutenir cette thèse et cela revient aux médecins qui poursuivent les enquêtes ».

Sur le sort réservé aux mises en cause, le sous-préfet précise : « Les deux femmes sont déjà entre les mains de la justice à Siguiri. J’invite les uns et les autres à se ressaisir et à éviter des bagarres », plaide le capitaine Siaka Doumbouya.

Le corps sans vie de Mariama Sylla a été rapatrié à Faranah où réside son époux

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com