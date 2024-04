Humanitaire : Unicef accompagne un concert de Sékouba Bambino dédié aux indigents

Réunir des fonds pour soutenir les indigents à travers le Fonds de développement social et d’indigence, tel était l’objectif du concert gala organisé le samedi 13 avril 2024 par l’artiste ambassadeur de bonne volonté de l’Unicef, Sékouba Bambino Diabaté. Une initiative humanitaire soutenue justement par le Fonds des Nations unies pour l’Enfance.

Les fans étaient très nombreux à répondre présents à l’appel de l’artiste international Sékouba Bambino Diabaté. Dans ce concert en son et en lumière, l’artiste ambassadeur de l’Unicef a offert un spectacle inédit à ses soutiens dans sa quête de fonds pour la prise en charge des personnes malades. “L’idée qui est derrière c’est de mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir venir en aide à nos compatriotes qui sont couchés dans leurs lits de malades qui n’ont aucun moyen, qui n’ont aucune situation pour pouvoir retrouver leur santé. Alors l’effort des uns et des autres ici ce soir, c’est comme si chaque ticket acheté est une vie sauvée”, a soutenu Lansana Diawara, Directeur général du Fonds de développement social et d’indigence.

Les recettes qui seront récoltées de cette initiative, première du genre avec le Fonds de développement social et d’indigence, bénéficieront aux personnes nécessiteuses qui éprouvent des difficultés à se prendre en charge. “Les recettes collectées seront remises à la disposition de mon département à travers le fonds de développement social et de l’indigence et nous allons les utiliser pour accompagner et aider les personnes qui sont dans le besoin, qui sont aujourd’hui dans les structures sanitaires et n’ayant pas les moyens”, a fait savoir la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, Charlotte Daffé.

Fidèle partenaire de la Guinée, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, soutient de ce concert gala caritatif, salue l’initiative et invite à l’intensification de la vaccination contre la poliomyélite. « En ce moment, la Guinée traverse des crises d’épidémies, des épidémies multiples et multiformes à travers le pays et nous pensons que c’est le moment de faire du préventif, de demander à toutes les communautés, à toutes les mamans, à tous les papas, à toutes les personnes de faire vacciner les enfants pour éviter la paralysie et la morbidité », a plaidé Félix Ackebo, le représentant de l’Unicef.

Dans son répertoire musical que Bambino a revisité à l’occasion de cette soirée, les tubes classiques comme Autorails, Bambou ou encore Kassoumamma ont tenu en haleine les nombreux spectateurs acquis à lui et à la cause qu’il porte, dans une ambiance euphorique.

En s’engageant dans cette action humanitaire, l’artiste Sékouba Bambino Diabaté tenait, comme il le fait toujours, à jouer sa partition dans le soutien aux personnes malades. « Chacun de nous contribue pour nos malades, que les malades soient comme nous en bonne santé et c’est ça mon objectif. Et ce soir, le monde qui est venu a prouvé qu’ils sont avec les malades, ils sont avec la Guinée, ils sont avec moi et j’en profite aussi pour dire merci au gouvernement, merci au président de la république, merci l’Unicef, parce que je suis leur ambassadeur et je demande encore une fois que chacun de nous contribue encore plus que ce qu’on a fait ce soir », a invité l’artiste.

A rappeler que plusieurs grands noms du monde de la musique guinéenne étaient de la partie notamment Fodé Kouyaté et Petit Kandia. D’autres personnes de bonne volonté ont également fait parler leur cœur à travers des contributions symboliques.

N’Famoussa Siby