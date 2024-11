Le Président du CNT à Labé : Une mobilisation historique pour la vulgarisation de l’avant-projet de nouvelle Constitution

Labé a vibré ce samedi au rythme de la visite du Président du Conseil National de la Transition (CNT). Une mobilisation massive a marqué cet événement historique, avec une foule en liesse composée des notabilités locales, des femmes et des jeunes venus témoigner de leur engagement citoyen et de leur soutien au processus de refondation de l’État, sous la houlette du Président de la République, Général Mamadi Doumbouya.

La réception a été à la hauteur de l’importance de l’événement. Dès son atterrissage à l’aéroport, le Président du CNT a été accueilli dans une ambiance festive et chaleureuse. Les notabilités traditionnelles, en habits d’apparat, ont salué cette initiative d’inclusion, de considération, de recueil des contributions citoyennes pour parachever le travail de rédaction de la nouvelle Constitution. Les femmes, véritables piliers de notre société, ont exprimé leur fierté en scandant des slogans en faveur du CNRD, de la paix et du progrès. Quant aux jeunes, leur enthousiasme débordant témoignait de leur espoir en un avenir meilleur sous l’égide d’une nouvelle Constitution qui nous ressemble et nous rassemble.

À la villa Syli, transformée pour l’occasion en agora citoyenne, le Président de l’organe législatif de la Transition fait un exposé magistral sur la future loi fondamentale.

Pendant près de deux heures, il a détaillé les principaux axes de l’avant-projet de nouvelle Constitution. Avec pédagogie et éloquence, il a expliqué les avancées prévues, notamment en matière de droits fondamentaux, de gouvernance, de décentralisation et de justice sociale.

« Cette nouvelle Constitution doit être le socle d’un État moderne, juste et inclusif, où chaque Guinéen et chaque Guinéenne trouvera sa place et ses droits pleinement garantis », a-t-il déclaré sous les ovations.

Le Président du CNT est également revenu sur divers aspects du texte, notamment l’éducation, la santé, le renforcement des droits des femmes, la lutte contre la corruption et l’amélioration des conditions de vie des populations. Il a également insisté sur l’importance de l’implication de tous les citoyens dans le processus d’élaboration de la nouvelle Constitution. La volonté étant que la Constitution soit le reflet des aspirations profondes du peuple guinéen.

La visite du Président du CNT à Labé marque une étape clé dans le processus de vulgarisation et d’appropriation de l’avant-projet de Constitution. À travers cette tournée sur l’ensemble du territoire national, le CNT souhaite garantir une participation inclusive et transparente pour poser des bases solides de la nouvelle République.

En terminant ses propos à cette rencontre historique, le Président du CNT a réitéré son appel à l’unité nationale et à la mobilisation collective pour réussir cette transition.

La ferveur et l’engagement manifestés à Labé et ailleurs en Guinée, laissent présager un soutien massif au processus en cours. Les missions de vulgarisation de l’avant-projet continuent partout à l’intérieur du pays pour recueillir les contributions des populations pour finaliser ce texte qui répond aux attentes de toutes les composantes de la Nation.

Avec cette dynamique en marche, la Guinée s’inscrit résolument dans la voie du renouveau démocratique et institutionnel.

Oumar Diakhaby