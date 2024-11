Labé : le ministère de l’Énergie appuie des groupements pour la sauvegarde de l’environnement

Le ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures a procédé, respectivement mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2024, à la remise des matériels de travail et des intrants aux groupements maraîchers de Labé et de Tougué.

Cette assistance aux groupements maraîchers de Yilimalo, dans la préfecture de Labé et de Kégnéwoula, dans la préfecture de Tougué vise à améliorer leur productivité. Il s’agit entre autres des motos tricycles, des motos pompes, des brouettes, des semences, des engrais, des bottes et de plusieurs autres matériels de travail et intrants. « Ce don découle des fonds du ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures. Aujourd’hui, nous sommes dans les villages de Yilimalo et Kégnéoula pour honorer ces engagements à travers les fonds du ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures. Cela fait maintenant 15 ans qu’on travaille avec les paysans, nous les conseillons de prendre ça comme un bébé », a invité Mohamadou Diallo.

Le ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, à travers le programme régional d’aménagement intégré du massif du Foutah Djallon, inscrit en lettre d’or la protection de l’environnement dans ce lieu précis. Une invite est faite aux bénéficiaires d’en faire bon usage et d’accentuer leur engagement dans la protection de l’environnement. « Ce don s’inscrit dans le cadre de l’aide aux populations à la base dans leurs activités quotidiennes pour améliorer leurs conditions de vie afin de préserver la nature, les têtes de source. Nous les invitons à en faire bon usage et à continuer à préserver l’environnement », a souligné Ousmane Camara, coordonnateur national du projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Foutah Djallon.

En recevant ces matériels, les bénéficiaires prennent l’engagement d’en faire bon usage dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement. « Nous sommes très contentes de ce don. Nous remercions les donateurs, le gouvernement guinéen et le président Mamadi Doumbouya », s’est réjouie Aïssatou Billi Diallo, habitante de Yilimalo.

« Nous remercions Dieu et ceux qui ont envoyé ces matériels. La population est très contente. Nous ne serons pas ingrats vis-à-vis des donateurs. Nous prenons ici l’engagement d’utiliser à bon escient ces matériels. Nous allons aussi sauvegarder l’environnement », promet Mamadou Benté Baldé, citoyen de Kégnéwoula.

Regroupant 8 États membres de la sous-région, le Programme régional intégré d’aménagement du massif du Foutah Djallon se fixe comme objectif la protection de l’environnement et le développement des ressources naturelles disponibles dans ledit massif. Il contribue également à l’amélioration des conditions de vie des populations de la région et celles des régions arrosées par les fleuves du massif du Foutah Djallon.

Boubacar Timbo Diallo, depuis Labé