Moussa Moïse Sylla : « Même ceux qui ne soutiennent pas le Général Mamadi Doumbouya, venez vous faire recenser »

Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, parrain de la préfecture de Forécariah dans le cadre du PN-RAVEC, s’est rendu dans les sous-préfectures de Benty et de Kakoutoulaye, accompagné d’une importante délégation composée de cadres de son département, d’autorités préfectorales et de quelques artistes.

À travers cette visite, le ministre est venu sensibiliser les populations locales sur les enjeux et les avantages liés au Recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC).

Pour se faire recenser, a-t-il expliqué, chaque citoyen doit présenter l’un des documents suivants : un acte de naissance, un jugement supplétif accompagné de sa transcription, ou un certificat de nationalité.

Moussa Moïse Sylla a particulièrement insisté sur la mobilisation des jeunes et des femmes, piliers essentiels de la société, pour garantir le succès de cette opération :

« Si nous voulons bâtir un pays fort, avec des statistiques fiables, et mettre en place des politiques de développement efficaces, nous devons tous participer », a-t-il martelé, avant d’ajouter : « Même ceux qui ne partagent pas l’esprit du CNRD, qui ne soutiennent pas le Général Mamadi Doumbouya, venez vous faire recenser. Vous ne le faites pas pour le président, mais pour vous-mêmes. Car demain, si vous êtes recensés aujourd’hui, vous figurerez sur le fichier électoral. Nous aurons ainsi un fichier propre et transparent, évitant les problèmes récurrents liés aux élections. Si vous n’apparaissez pas dans la base de données, vous ne pourrez pas voter pour votre candidat. Faites-vous recenser. En vous recensant, vous donnez une voix de plus à votre candidat. Et nous, qui sommes dans l’esprit du CNRD, vous, qui êtes dans l’esprit du CNRD, toutes les populations engagées derrière le Général Mamadi Doumbouya, renforçons la mobilisation et faisons-nous recenser. »

Balla Yombouno