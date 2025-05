Ennuis judiciaires pour Alpha Condé ? Les victimes de son régime réclament justice

Dans une lettre adressée au président de la transition, Me Thierno Souleymane Baldé, avocat et représentant des familles des victimes du régime de l’ancien président Alpha Condé, a sollicité l’intervention des autorités pour relancer une procédure judiciaire en suspens depuis plusieurs mois.

La démarche vise à faire progresser l’enquête initiée par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixinn en janvier 2023, à la suite d’une injonction du procureur général près de la cour d’appel de Conakry. Cette procédure portait sur des crimes et délits présumés commis sous le régime de M. Alpha Condé.

Un pool mixte d’officiers de police judiciaire — issus de la police et de la gendarmerie — avait été mis sur pied pour mener l’enquête préliminaire. Une liste de 26 suspects, en plus de M. Condé, avait été établie. Les auditions de centaines de victimes ont été menées, suivies de celles des personnes mises en cause. Cependant, selon Me Baldé, la procédure a été brutalement interrompue sans explication, au moment où il ne restait que quelques étapes avant le transfert du dossier au juge d’instruction.

« Les victimes et leurs familles fondaient beaucoup d’espoir sur cette procédure pour obtenir vérité et justice », déplore Me Baldé dans sa lettre. Il appelle le Président de la Transition à faire de la justice une priorité, conformément à ses engagements initiaux. « L’impunité est le terreau fertile des crimes », rappelle-t-il, soulignant que les Guinéens ont besoin de vérité et de réparation pour se réconcilier avec leur histoire.

L’interruption de cette enquête soulève de nombreuses interrogations dans un contexte où la justice est censée jouer un rôle central dans la transition politique. Me Baldé insiste sur la nécessité de lever les obstacles à la poursuite de l’enquête, en misant sur la volonté politique affichée par les autorités de la transition.

N’Famoussa Siby