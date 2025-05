Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’Action Annuel 2025, la Haute Autorité de la Communication (HAC), à travers son président Boubacar Yacine Diallo, a procédé ce lundi 19 mai au lancement officiel du « Forum sur l’avenir de la presse en Guinée ». Cette rencontre vise à dresser un état des lieux du paysage médiatique guinéen et à proposer des pistes de solutions pour améliorer son fonctionnement. L’événement a réuni plusieurs hauts responsables du pays, parmi lesquels le président du Conseil national de la transition (CNT), le président de la Cour suprême, le Premier ministre, le ministre de l’Information et de la Communication, ainsi que le président du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) et président de la HACA de Côte d’Ivoire, Me René Bourgoin.

Satisfait de la forte mobilisation des professionnels des médias, Boubacar Yacine Diallo a profité de son discours pour dénoncer l’infiltration du milieu journalistique par des individus aux intentions douteuses.

« L’avenir de la presse se construit aujourd’hui. C’est pourquoi mes collègues et moi avons initié ce forum, pour permettre aux journalistes eux-mêmes de débattre des enjeux de leur profession. Une profession malheureusement infiltrée – n’ayons pas peur des mots – par des individus à la recherche du gain facile, parfois dans la malhonnêteté. J’ai le regret de faire ce constat devant vous, journalistes que je respecte profondément. Je vous appelle, professionnels avisés, à exclure de nos rangs ces personnes malveillantes qui introduisent la corruption dans un secteur censé la dénoncer. Ce sont les premiers corrompus. Nous devons les écarter pour restaurer notre crédibilité, pour nous faire respecter, entendre et écouter », indique-t-il.

À son tour, le président de l’URTELGUI, Aboubacar Camara, a salué l’initiative avant de réitérer l’engagement des professionnels des médias, tout en appelant à la réouverture des organes de presse fermés.

« Je voudrais, au nom de toute la presse nationale et en mon nom personnel, vous remercier pour cette initiative. J’espère que les débats de ces trois jours permettront non seulement d’aboutir à une meilleure législation sur la liberté de la presse, mais aussi de promouvoir un journalisme fondé sur le professionnalisme et les résultats. Un journalisme utile à la République. Nous tendons la main, Monsieur le Premier ministre, pour aller vers la réouverture des médias audiovisuels fermés. Il est temps de représenter fidèlement la situation du secteur, dans un esprit d’échange et non de confrontation. Car tout ce que nous faisons vise le bien-être du public », soutient-il.

Présent également à cette rencontre, le chef du gouvernement Amadou Oury Bah a réaffirmé l’engagement des autorités de la transition en faveur de la liberté de la presse.

« Le président de la République, le CNRD, le gouvernement, tous sont attachés à la liberté de la presse. Cela dans une dynamique de co-construction d’une société pacifiée, réconciliée et responsable.

Nous accordons une grande importance aux résultats et aux recommandations que vous formulerez à l’issue de ce forum. Cette réflexion collective est essentielle pour bâtir les fondements d’un espace médiatique plus crédible et plus libre. Car, en définitive, c’est cela qui renforcera notre souveraineté, notre indépendance, et la cohésion de notre nation », a indiqué le Premier ministre.

Ce forum de trois jours devra aboutir notamment à la mise en place d’un organe d’autorégulation chargé de renforcer la déontologie et la crédibilité du secteur médiatique guinéen.

Aminata Camara