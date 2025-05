Immunité levée : Kabila sort de l’ombre et dénonce une « campagne odieuse »

Au lendemain de la levée de son immunité parlementaire, l’ancien président congolais Joseph Kabila a réagi publiquement. Dans une adresse ce vendredi, il dénonce une dérive politique en République démocratique du Congo (RDC) et accuse ses détracteurs de vouloir détourner l’attention des véritables problèmes du pays.

Moins de 24 heures après que le Sénat congolais a voté la levée de son immunité parlementaire, Joseph Kabila est sorti de son silence. Dans un discours diffusé ce vendredi 23 mai, il a vivement réagi aux accusations de complicité avec le groupe armé M23, qu’il qualifie de « campagne odieuse » orchestrée pour discréditer sa personne.

Âgé de 53 ans, Joseph Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans, avant de céder pacifiquement le pouvoir en 2019 à Félix Tshisekedi. Depuis, il bénéficiait du statut de sénateur à vie, assorti d’une immunité parlementaire que la justice militaire vient de lever, l’accusant de liens avec le M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda et actif dans l’est du pays.

Dans son message, l’ancien chef de l’État affirme avoir volontairement gardé le silence, malgré de nombreuses provocations et atteintes à sa dignité.

« Il y a six ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République, chef de l’État. Pour la première fois dans notre pays, après 60 ans d’indépendance, j’ai transmis pacifiquement le pouvoir à un nouveau chef d’État. Depuis lors, je m’étais imposé un strict devoir de réserve, y compris face aux provocations, dénis de droit, humiliations, imputations dommageables et autres atteintes multiples à ma dignité », a-t-il déclaré.

« Je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Mais aussi, et surtout, parce qu’agir autrement aurait servi les desseins de ceux qui, à travers cette campagne odieuse, cherchent à détourner l’attention de notre peuple de leur incapacité avérée à répondre à ses attentes. J’ai donc décidé de briser ce long silence et de m’adresser à vous, car l’enjeu est de taille », a-t-il ajouté.

Soulignant la gravité de la situation nationale, Kabila a insisté sur l’urgence d’une prise de conscience collective.

« J’ai décidé de sortir de ma réserve parce que, face à la situation que traverse notre pays, continuer à me taire m’aurait rendu responsable devant le tribunal de l’Histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Je saisis cette occasion pour partager mes réflexions et contribuer à la recherche de solutions à la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, aujourd’hui gravement malade », a-t-il fait savoir.

L’ancien président met en garde contre une « dérive politique » et un « climat malsain » qui, selon lui, menacent la stabilité de la nation.

« L’enjeu est existentiel, non pas pour moi, mais pour l’avenir de notre pays », a-t-il martelé, appelant à un sursaut national.

Kabila est également revenu sur l’accord de coalition conclu avec le président Félix Tshisekedi à l’issue de la présidentielle de 2018. Il précise que cet accord visait à garantir la stabilité du pays, et non à instaurer un partage du pouvoir fondé sur des logiques clientélistes. Il accuse ses anciens partenaires de déformer les faits.

« Dès l’avènement au pouvoir du président actuel, j’avais conclu avec lui un accord ayant donné naissance à une coalition entre nos forces politiques respectives. Beaucoup de contre-vérités ont été dites à ce sujet, y compris, malheureusement, par celui qui est censé connaître la vérité, étant l’un des deux signataires de cet accord », a-t-il affirmé.

Joseph Kabila n’a pas manqué de souligner les souffrances quotidiennes du peuple congolais, pris en étau entre conflits armés, pauvreté persistante et instabilité politique.

Avec cette déclaration publique, l’ancien président amorce peut-être une nouvelle phase dans le bras de fer politique qui secoue la RDC. Reste à savoir si cette prise de parole annonce une contre-offensive judiciaire ou un retour plus marqué sur la scène politique congolaise.

N’Famoussa Siby