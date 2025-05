Coyah : La CBG renforce les compétences de ses cadres pour optimiser la gestion des ressources humaines

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), à travers sa direction générale, a organisé les 29 et 30 mai à Coyah un atelier stratégique consacré aux ressources humaines. Cette rencontre a réuni les membres du Comité de Direction ainsi que les chefs de service, dans le but de renforcer l’efficacité managériale à tous les niveaux de l’entreprise.

Au cœur des échanges figuraient l’évaluation des politiques liées au développement du personnel, à la santé au travail, à la rémunération, aux relations industrielles, à la mobilité interne et à la planification des ressources humaines.

« Nous avons programmé cet atelier pour parler principalement des ressources humaines, discuter des stratégies, et réfléchir à la manière dont nous pouvons nous réinventer. Vous n’êtes pas sans savoir qu’aujourd’hui, nous évoluons dans un monde vulnérable et complexe. La gestion des hommes devient de plus en plus délicate. Il est donc important, pour rester agiles et capables de nous adapter, de nous réunir régulièrement afin d’aborder nos problématiques sociales et de réfléchir à la meilleure façon de motiver nos équipes pour atteindre nos objectifs de production. Aujourd’hui, la CBG est gérée à 99 % par des Guinéens. Nous sommes donc ici pour trouver des solutions et créer une synergie d’action afin de satisfaire nos employés, et ainsi avoir un personnel plus motivé et plus productif », a déclaré Morifing Condé, directeur du groupe Ressources Humaines et Administration de la CBG.

Plus loin il ajoute : « Cet atelier vise à discuter des enjeux stratégiques liés aux ressources humaines, à réfléchir aux meilleures pratiques, et à identifier les leviers de transformation. Dans un monde devenu imprévisible, la gestion du capital humain exige agilité, adaptabilité et concertation régulière ».

L’objectif de cette réunion était donc de favoriser une dynamique collaborative, afin de stimuler davantage les équipes, d’accroître leur rendement et d’atteindre efficacement les objectifs de production.

De son côté, Thierno Saïdou Diallo, directeur du groupe des Opérations, a mis en lumière les défis à relever.

« Nous faisons face à d’importants défis en matière de recrutement, de formation et de développement des compétences, en lien avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, mais aussi avec les mutations technologiques de notre secteur. Cette session vise à poser un diagnostic avec l’ensemble des parties prenantes, sous le leadership de notre directeur général, et surtout à proposer des solutions concrètes pour renforcer notre compétitivité, tant sur le marché de l’emploi que dans notre secteur d’activité », a-t-il indiqué.

Poursuivant, ce responsable a indiqué que « cet atelier, organisé à un moment charnière pour la CBG, arrive à point nommé. L’entreprise existe depuis près de 60 ans et vient de franchir une étape clé dans le cadre de ses vastes projets d’augmentation de capacité. Nous nourrissons également des ambitions à travers des projets stratégiques de transformation de la bauxite en alumine », a-t-soutenu.

Selon lui : « Nous disposons d’un plan stratégique quinquennal à la CBG, qui comprend plusieurs axes relatifs aux ressources humaines. Nous nous sommes donc réunis pour réfléchir à la manière de nous réinventer, en cohérence avec cette stratégie ».

À l’issue de l’atelier, Hadja Aïssatou Barry, directrice de l’Administration de la CBG, est revenue sur les thématiques abordées.

« Plusieurs sujets ont été discutés, notamment la formation, le recrutement, les conditions de logement des employés, ainsi que la vision stratégique de l’entreprise. Tout doit désormais être aligné avec les futures orientations de la CBG. Cette rencontre va nous permettre de mieux suivre et respecter les axes définis dans notre plan stratégique. Parmi les sujets abordés figuraient également les avantages sociaux, que nous voulons harmoniser avec le nouveau plan stratégique, ainsi que les conditions de vie des salariés et de leurs familles », a-t-elle expliqué.

Cette session stratégique représente un jalon important pour la CBG, illustrant son engagement en faveur de l’amélioration de la gestion des ressources humaines, véritable socle de sa performance et de sa durabilité.

Aminata Camara