UDIR réintégrée sur la liste électorale : « C’est une victoire du droit sur l’injustice et l’arbitraire » (avocat)

À l’issue de l’audience du jeudi 23 avril 2026 devant la Cour suprême, le parti Union pour la Défense des Intérêts Républicains (UDIR) a obtenu sa réintégration sur la liste électorale, après avoir contesté son exclusion par la Direction générale des élections (DGE) dans le cadre des législatives prévues le 31 mai prochain.

Au sortir de l’audience, Me David Beavogui, avocat au barreau de Guinée et conseil du parti, a indiqué aux médias que leur recours avait été jugé recevable par la haute juridiction.

« Notre requête, fondée sur la violation, par la DGE, du principe de notification préalable, ainsi que sur l’égalité entre les citoyens et la nullité de la décision elle-même pour vice de forme, a été déclarée recevable. Nos clients ont été réintégrés sur la liste électorale », a-t-il annoncé.

Aux dires de l’avocat, il s’agit avant tout d’un triomphe des principes juridiques.

« C’est une victoire du droit sur l’injustice et l’arbitraire. Aucune œuvre n’est parfaite. Nous reconnaissons le travail colossal accompli par la DGE, mais il a été censuré par la Cour. Il faut saluer la bravoure, le courage et surtout l’esprit d’indépendance de cette Cour », a-t-il indiqué.

Par la même occasion, l’avocat a également insisté sur la qualité des débats, évoquant « l’esprit d’ouverture, avec la mise en place du contradictoire lors des débats », ainsi que les contributions du parquet, des avocats et des différentes parties prenantes.

« Le parquet, avec ses brillantes réquisitions, les avocats de toutes les parties, ainsi que les partis politiques eux-mêmes, ont tous joué un rôle essentiel », a-t-il déclaré.

Au-delà de tout, cette décision est perçue comme un signal fort pour le fonctionnement démocratique du pays. « Je pense que cela renforce la vitalité de notre jeune démocratie. Il faut saluer le fait que les contestations se gèrent dans un palais de justice : c’est salutaire », a conclu Me Beavogui.

Balla Yombouno