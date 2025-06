Yawa Ouendeno, confiante : « Le BAC n’est qu’un examen comme les autres »

Le baccalauréat unique, session 2025, a débuté ce lundi 23 juin sur toute l’étendue du territoire national. Dans la commune de Matoto, c’est le lycée Léopold Sédar Senghor, situé à Yimbaya, qui a servi de cadre au lancement officiel des épreuves, en présence des autorités communales et des responsables de l’éducation locale.

Le président de la délégation spéciale de Matoto, dans son intervention, a encouragé les candidats et prodigué des conseils aux surveillants pour assurer le bon déroulement des épreuves.

« Surtout, ne paniquez pas. C’est un examen comme tout autre. Lisez bien les sujets pour bien les comprendre avant de répondre. Laissez les téléphones à l’extérieur et concentrez-vous pleinement. Seules la concentration et le sérieux peuvent vous mener au succès. Aux surveillants, maintenez une atmosphère réellement détendue afin de permettre aux candidats d’avoir confiance en eux. Quand on a confiance en soi, on peut réussir et obtenir un bon résultat. Vous n’êtes pas là pour les intimider, mais pour les accompagner. Nous comptons sur vous pour que l’avenir de notre pays soit assuré », a-t-il affirmé.

Le directeur communal de l’éducation de Matoto, de son côté, s’est penché sur les statistiques de cette session.

« La direction communale de l’éducation de Matoto a présenté au baccalauréat, tous profils confondus, 12 972 candidats, dont 6 197 filles, répartis dans 26 centres, dont un centre d’enseignement franco-arabe », a-t-il indiqué, avant d’évoquer les dispositions prises.

« Nous lançons les épreuves du baccalauréat dans un esprit de neutralité, dans le respect strict des règlements généraux des examens scolaires en Guinée, avec sérieux et rigueur. L’objectif des examens n’est pas de faire échouer les candidats, mais d’évaluer ceux qui ont bien travaillé au cours de l’année. Nous profitons de cette occasion pour remercier les autorités de la transition. Depuis l’arrivée du CNRD au pouvoir, notre système éducatif progresse à la satisfaction de tous les acteurs et de la population guinéenne », a-t-il soutenu.

Visiblement enthousiaste, Yawa Ouendeno, candidate en terminale sciences sociales, se dit prête à affronter les épreuves.

« Je suis venue aujourd’hui pour passer les épreuves en toute sérénité et en toute transparence. Je suis très heureuse d’être ici pour le BAC session 2025. Nous avons bouclé tous les programmes, j’ai beaucoup appris et je pense être capable de faire face à toutes les épreuves. Le BAC n’est qu’un examen comme les autres », a-t-il déclaré.

Aminata Camara