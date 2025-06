AGL Guinée assure avec succès la manutention de 25 équipements ferroviaires pour la CBG

Africa Global Logistics (AGL) Guinée annonce avoir mené avec succès, du 23 au 24 juin 2025, une opération de manutention exceptionnelle et de transport de 25 équipements ferroviaires au profit de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), dans le cadre du renforcement de sa logistique ferroviaire pour le compte du Projet Multi-Utilisateurs du Chemin de Fer de Boké (CFB).

Cette opération s’est déroulée au port de Kamsar et a été exécutée avec rapidité, professionnalisme et dans le strict respect des normes de sécurité internationales, à la grande satisfaction du client.

Les équipements manutentionnés comprennent :

10 wagons plateaux pour le transport de matériels,

10 wagons à ballast pour l’entretien et la maintenance des voies ferrées,

4 voitures voyageurs

1 collecteur de bagages, destinées au transport de biens et de personnes

et 4 caisses de pièces de rechange pour le maintien des équipements en question.

L’intervention d’AGL Guinée a été saluée par la CBG pour sa qualité d’exécution. « Nous vous remercions pour ce service rendu sans incident et de façon optimale », a déclaré Madame Mariama TOUNKARA, Responsable Contrats et Achats – Projets MU à la CBG. Forte de l’expertise de ses équipes et de la rigueur de ses processus opérationnels, AGL Guinée démontre une nouvelle fois sa capacité à accompagner les grands acteurs du secteur minier dans leurs projets logistiques les plus complexes.

« Cette opération illustre notre engagement à fournir des solutions logistiques fiables, sécurisées et adaptées aux enjeux stratégiques de nos partenaires », a souligné Kabiné DIANE Operations Manager d’AGL Guinée.

Avec cette nouvelle performance, AGL Guinée confirme son positionnement de partenaire logistique de référence, au service du développement industriel et minier de la Guinée.

A propos d’AGL Guinée

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques, de transport et de transit en Guinée avec 692 collaborateurs répartis entre les sites de Conakry et de Kamsar. AGL Guinée contribue au développement socioéconomique de la Guinée à travers ses activités, mais aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mènent une politique sociétale au bénéfice des populations qui se traduit chaque année par la réalisation de nombreuses actions solidaires.

