L’UFDG suspend son congrès et saisit la Cour suprême pour contester les décisions du MATD

Prévu pour le 6 juillet 2025, le congrès électif de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a été suspendu par la Direction nationale du parti. Dans un communiqué publié ce 4 juillet, l’UFDG annonce également avoir saisi la Cour suprême afin de contester des décisions prises par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), qu’elle qualifie d’« illégales et arbitraires ».

Selon le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, les mesures du MATD remettent en cause une décision de justice et constituent « une atteinte grave à l’État de droit, aux libertés d’association et de réunion, ainsi qu’à l’autonomie des partis politiques ».

Dans l’attente du verdict de la Cour suprême, l’UFDG suspend donc l’organisation de son congrès national extraordinaire. Elle appelle par ailleurs ses militants et responsables à rester mobilisés pour défendre les droits et libertés du parti, et à préserver les acquis démocratiques obtenus par le peuple guinéen.

Cette décision intervient dans un climat politique tendu, où plusieurs partis dénoncent des restrictions imposées par les autorités de transition.

Thierno Amadou Diallo