Gambie : Une forte baisse du prix du titre de séjour réjouit les Guinéens « une satisfaction pour nous »

C’est un véritable soulagement pour les ressortissants guinéens et nigérians vivant en Gambie. Le département de l’immigration, sur instruction du ministère de l’Intérieur, a drastiquement réduit le coût de la carte d’identité non gambienne, l’équivalent du permis de séjour, de 3 750 (un peu plus de 50 dollars ) à 750 dalasis ( soit un plus de 10 dollars US) pour ces deux communautés.

« tous les agents d’immigration sont informés que les citoyens de la République fédérale du Nigéria et de la République de Guinée-Conakry résidant en Gambie sont tenus de payer 750,00 dalasis pour une carte d’identité non gambienne en lieu et place d’un permis de séjour, avec effet immédiat», souligne le document.

L’annonce, rendue officielle par une note administrative adressée aux commissaires régionaux et aux officiers de poste, stipule que cette directive entre en vigueur immédiate dans tous les centres de traitement des cartes d’identité du pays.

« C’est une grande nouvelle. On ne sait pas d’où est venue cette décision, mais on en est très heureux », témoigne Mamadou Diallo, un Guinéen vivant en Gambie depuis 17 ans. Il se dit soulagé, tout comme de nombreux compatriotes qui, depuis des années, peinaient à s’acquitter du coût élevé de la carte de séjour.

« Nous sommes là, on est vraiment contents de ça. Vous savez, tous les gens ne sont pas égaux. On est là, beaucoup de guinéens souffrent à propos de ça, on se demande un peu partout où est l’état guinéen qui se bat pour ces ressortissants qui sont à l’extérieur», a-t-il indiqué.

Jusqu’à récemment, l’obtention de cette carte était devenue un lourd fardeau pour les étrangers à faibles revenus. « J’ai vu le document moi-même, il circule un peu partout ici. La réduction est réelle, et elle suscite une vague de satisfaction parmi nous », ajoute-t-il.

Pour beaucoup de Guinéens établis dans le pays, cette mesure est perçue comme un geste de considération, même si les raisons exactes de cette décision restent floues. « On ne sait pas si cela vient d’un accord entre les autorités gambiennes et guinéennes ou si c’est une initiative unilatérale », s’interroge encore Mamadou.

Malgré cette incertitude, la nouvelle a déjà un impact tangible sur le moral des expatriés. Dans les quartiers à forte concentration guinéenne, on parle de « victoire silencieuse ».

N’Famoussa Siby