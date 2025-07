Nouadhibou (Mauritanie) : 171 migrants guinéens secourus après 14 jours d’errance en mer

Une barque transportant 171 migrants guinéens, dont des femmes enceintes et des enfants, a été interceptée par les garde-côtes mauritaniens dans les eaux proches de Nouadhibou, après 14 jours de dérive en mer. Selon les informations relayées par Sahara Médias, l’embarcation avait quitté les côtes guinéennes le 1er juillet dans l’espoir de rallier clandestinement l’Europe. À bord se trouvaient 102 hommes, 40 femmes, dont une enceinte de six mois et 29 enfants. Face aux vents violents, au manque d’eau et de nourriture, et à des conditions météorologiques défavorables, les passagers ont été contraints de modifier leur trajectoire.

Affaiblis et à bout de forces, les migrants ont dirigé leur embarcation vers la ville mauritanienne de Nouadhibou, où ils ont été interceptés par une patrouille des garde-côtes dans la zone portuaire. La femme enceinte a immédiatement été transportée à l’hôpital pour y recevoir des soins d’urgence.

Le ministère mauritanien de la Pêche a précisé que les passagers seront pris en charge selon les procédures prévues en matière de migration irrégulière, révèle le média mauritanien.

Ce nouvel épisode met en lumière une fois de plus la tragédie humaine que représente l’émigration clandestine depuis l’Afrique de l’Ouest, particulièrement depuis la Guinée, où des centaines de jeunes tentent chaque année la traversée périlleuse vers l’Europe via l’Atlantique, au péril de leur vie.

N’Famoussa Siby