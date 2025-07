Fortes pluies en Guinée : plus de 7 700 sinistrés et 15 morts en un mois

Les fortes précipitations qui se sont abattues sur la Guinée au cours des deux derniers mois ont plongé des milliers de familles dans la détresse. De Dixinn à Coyah, en passant par Macenta, les inondations ont fait au moins 15 morts et touché 7 705 personnes issues de 1 204 ménages, selon un rapport préliminaire de l’Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires (ANGUCH).

Entre le 28 juin et le 24 juillet 2025, la nature s’est déchaînée, balayant tout sur son passage dans plusieurs quartiers des communes de Ratoma, Matoto, Lambanyi, Sonfonia, ainsi que dans les préfectures de Coyah, Dubréka et Macenta. Outre les pertes en vies humaines, on dénombre 19 blessés et de nombreux cas de vulnérabilité parmi les sinistrés, notamment 2 019 personnes âgées, 114 femmes enceintes et 147 femmes allaitantes.

Ledjely.com