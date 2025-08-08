Cellou Dalein exclu du recensement ? Bah Oury met les points sur les i

Invité de Radio France Internationale (RFI) ce vendredi matin, le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah s’est exprimé sur plusieurs sujets brûlants de l’actualité nationale. Parmi les points les plus sensibles abordés, figure le cas de Cellou Dalein Diallo. L’absence du président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) du processus de recensement a suscité de vives réactions dans l’opinion publique. Pour beaucoup, il s’agit d’une manœuvre politique visant à écarter l’opposant des prochaines échéances électorales. Le chef du gouvernement, lui, donne une toute autre explication.

Interrogé à ce sujet, Bah Oury balaie cette hypothèse et avance une autre explication : « Je pense que Cellou a un problème en terme de résidence. Vous savez si vous êtes non-résident dans une ville ou une collectivité, il faut que attestiez d’une résidence d’une certaine durée. Il n’y a aucune volonté d’exclure qui ce soit dans ce processus », a-t-il déclaré.

Pour mémoire, lors du recensement organisé en Guinée en juillet dernier, Cellou Dalein Diallo, qui se trouvait à Abidjan (Côte d’Ivoire) pour des raisons personnelles ou politiques, a tenté de se faire inscrire sur les listes électorales, comme tout citoyens Guinéens vivant à étranger. Cependant, il s’est heurté à un refus des autorités chargées du recensement.

Selon ses partisans et plusieurs sources de l’opposition, ce refus n’était pas justifié par des motifs administratifs mais constituait une manœuvre délibérée pour empêcher son inscription.

Toutefois, cette déclaration du PM n’éteint pas pour autant les soupçons, dans un contexte politique où la méfiance reste forte entre le pouvoir et l’opposition.

Michel Yaradouno