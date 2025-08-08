Siguiri : Pour s’enrichir, Sory Fofana suit les conseils d’un marabout et met sa fille enceinte

Une affaire d’inceste d’une extrême gravité secoue la commune rurale de Bouré Kintinian, située à 30 kilomètres de Siguiri. Sory Fofana, 40 ans, originaire de Bathè Nafagui, a été arrêté ce jeudi 7 août 2025. Il est accusé d’avoir enceinté sa propre fille, âgée de 20 ans et actuellement enceinte de six mois.

Le drame a éclaté dans le quartier Arawané, plongeant les habitants dans la stupeur. Selon les informations recueillies par le correspondant préfectoral de Ledjely.com, le suspect, au chômage depuis plusieurs mois, s’était récemment rendu au Burkina Faso à la recherche de solutions à ses difficultés financières. Là-bas, il aurait consulté un karamoko (marabout) qui, selon ses propres propos, lui aurait conseillé d’avoir des relations sexuelles avec sa fille pour accéder à la richesse.

De retour en Guinée, Sory Fofana serait passé à l’acte, provoquant la grossesse aujourd’hui bien visible de sa fille. Interrogée par ses proches, la jeune Fatouma Fofana aurait fini par révéler l’identité du père de son enfant, désignant son propre géniteur.

Alertées, les autorités locales ont immédiatement procédé à l’arrestation du suspect, qui a été transféré à la commune urbaine de Siguiri. Il devra désormais répondre de ses actes devant la justice.

Joint par notre rédaction, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri a confirmé les faits. Il a indiqué qu’un communiqué officiel sera publié dans les prochaines heures.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri