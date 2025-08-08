ledjely
Présidentielle en 2025 : Bah Oury y croit toujours

Il l’avait déjà annoncé le 12 mai dernier, en marge de la cérémonie d’ouverte de l’Africa CEO Forum auquel il participait en Côte d’Ivoire. Mais par la suite, le secrétaire général de la présidence de la République, Général Amara Camara, avait publiquement recadré le premier ministre guinéen. Mais décidément, Amadou Oury Bah croit toujours à la tenue de l’élection présidentielle en cette année 2025. C’est en tout cas ce qu’il a indiqué ce vendredi 8 août au micro de Rfi.

De fait, si Bah Oury n’exclut que l’élection présidentielle puisse se tenir en cette année 2025, c’est un peu par déduction. Il part du discours de nouvel an dans lequel le général Mamadi Doumbouya avait signifié que l’année de 2025 serait une « année électorale ». Or, note le premier ministre : « Le référendum (programmé au 21 septembre, ndlr) n’est pas une élection, donc ceci explique cela ».

Mais quand nos confrères de RFI ont insisté en demandant si la présidentielle aurait bien lieu en 2025, Bah Oury a fourni a prudemment répondu : « Inch’Allah ».

Par ailleurs, le premier ministre évite de se risquer à avancer une quelconque date. « On respectera les procédures réglementaires et législatives pour la fixation de n’importe quelle date après le référendum ».

Ainsi donc, comme il le martèle depuis le début de l’année, le chef du gouvernement continue à envisager la tenue de l’élection présidentielle avant le 31 décembre prochain. Mais dans l’entretien qu’il a accordé ce 8 août 2025 à nos confrères de RFI, Amadou Oury Bah a laissé voir qu’il n’est pas celui qui décide ultimement du calendrier électoral.

