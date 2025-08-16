Assomption : quand la Vierge Marie inspire foi, paix et espérance

Chaque 15 août, les fidèles catholiques du monde entier commémorent l’Assomption, une fête qui célèbre la montée au ciel de la Vierge Marie, corps et âme, auprès de son fils Jésus-Christ. En Guinée, cet événement spirituel revêt une importance particulière pour les croyants. Selon le père Eugène CHÉRIF, il s’agit d’un moment de profonde ferveur et de méditation sur le rôle de Marie dans l’histoire du salut.

Ledjely.com : Qu’est-ce que l’Assomption selon la foi catholique ?

Père Eugène CHÉRIF : L’Assomption est une fête catholique qui célèbre la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, après sa mort, sans connaître la corruption du tombeau. Selon la tradition catholique, Marie a été prise au ciel par Dieu, corps et âme, pour être auprès de son fils Jésus. C’est la conséquence de son Immaculée Conception, une anticipation pour elle de l’œuvre de la rédemption. L’origine de cette fête remonte au IVᵉ siècle, mais elle a été officiellement établie comme dogme catholique en 1950 par le pape Pie XII.

Pourquoi l’Assomption est-elle une fête importante pour les catholiques ?

L’Assomption est une fête importante car elle célèbre la Vierge Marie comme modèle de foi, de dévotion et surtout comme modèle de l’humanité rachetée dans la mort et la résurrection de Jésus. Elle est considérée comme une figure de l’Église et un exemple de la manière dont Dieu agit dans la vie des croyants. En elle, nous contemplons notre vie future, si nous savons, comme elle, accueillir la grâce divine et nous laisser transformer pour vivre selon le dessein de Dieu. Les catholiques honorent Marie comme la mère de Jésus et la reine du ciel, et ils la prient pour obtenir son intercession et sa protection.

Quel lien existe-t-il entre Marie et la paix ?

La figure de Marie, humble servante du Seigneur, est toujours liée au don de la paix. Elle a su méditer et garder dans son cœur les événements de sa vie dans la dynamique du salut. En cette période de grande turbulence dans le monde, et particulièrement en Afrique avec les élections qui profilent à l’horizon, le désir et le besoin de paix se font davantage ressentir. Voilà pourquoi le message est une invitation à ne pas se laisser dominer par les forces du mal, symbolisées par le Dragon de l’Apocalypse, mais à devenir des instruments de paix et de réconciliation. Comme cette femme, figure de la Vierge triomphante qui met au monde le Sauveur, nous devons, à travers nos actes et nos paroles, faire naître au milieu de nos familles et de nos pays le Prince de la Paix.

Quelle différence existe-t-il entre la vision catholique et orthodoxe de cette fête ?

Il faut nuancer. Les catholiques ne sont pas les seuls à célébrer l’entrée en gloire de Marie. Les orthodoxes aussi la commémorent, mais ils parlent de la Dormition de la Vierge Marie. La différence est théologique. L’Assomption est une fête spécifiquement catholique car elle repose sur une doctrine qui n’est pas partagée par toutes les Églises chrétiennes. Si la corruption corporelle est la conséquence du péché, l’Église catholique croit et proclame que Marie, préservée du péché originel, ne pouvait pas connaître la dégradation corporelle.

Quel souhait le père Eugène adresse-t-il aux chrétiens en cette fête de l’Assomption ?

En cette solennité mariale, je voudrais souhaiter aux chrétiens catholiques du monde entier une joyeuse fête de l’Assomption ! Je les invite à être heureux et fiers de demander l’intercession de celle qui porta l’Auteur de la Vie et qui nous a libérés de la déchéance éternelle. Je prie que la Vierge Marie inspire chacun à vivre avec foi, amour et espérance, surtout en cette année jubilaire. N’ayons pas peur : le mal ne l’emportera pas, nous disait tout récemment le pape Léon XIV. Oui, comme Marie, marchons avec foi, agissons avec amour, et le monde sera meilleur. Car Dieu est Amour. Que chacun trouve réconfort et guidance dans la présence maternelle de Marie, et que vous soyez animés par l’esprit de prière et de dévotion. Que cette fête soit l’occasion de renouveler votre engagement envers Dieu et envers les autres, et de vivre selon les valeurs de l’amour et de la compassion. Qu’elle obtienne de son divin Fils la grâce de la paix et la santé pour nos malades.

Interview réalisée par Élisabeth Zézé Guilavogui