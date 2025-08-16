ledjely
Opération « Épervier » à Pamalap : plus de 100 kg de cannabis saisis

Par LEDJELY.COM

La Police nationale intensifie sa croisade contre le trafic de drogue et les réseaux criminels. Ce vendredi 15 août 2025, deux opérations d’envergure ont été menées simultanément : « Épervier » à Pamalap et « Ouragan » à Sonfonia, avec à la clé d’importantes saisies et plusieurs interpellations.

À Pamalap, dans le secteur d’Alphaya, la Compagnie d’Intervention de la Police aux Frontières (CIPAF), mobilisée dans le cadre de l’opération transfrontalière « Épervier », a procédé à des fouilles ciblées dans des habitations suspectes.

Bilan : 106 kilos de cannabis saisis, des graines de chanvre indien retrouvées, ainsi que plusieurs plants découverts et immédiatement détruits.

Pendant ce temps, à Conakry, l’opération « Ouragan » a frappé fort dans la commune de Sonfonia, notamment au marché Enta Nord, à Sonfonia Marché et à Foulamadina.

Résultats : 28 personnes interpellées, dont 3 femmes, la saisie de 2 plaquettes et 10 comprimés de tramadol, 57 boules de chanvre indien, 4 pipettes et 1 paquet de papier Rizla.

Ces opérations coup de poing témoignent de la détermination des forces de sécurité à démanteler les réseaux de trafic et à assainir les zones frontalières comme urbaines.

Ledjely.com

