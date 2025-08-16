Guinée-Mali : Vers une libre circulation renforcée et une coopération sécuritaire accrue

Dans un élan de coopération bilatérale, la République de Guinée et la République du Mali ont intensifié leurs échanges pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens et renforcer la sécurité le long de leurs frontières. Le Mardi 12 août 2025, Bachir Diallo, Ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection Civile, a reçu une importante délégation malienne conduite par Mossa Ag Attaher, Ministre des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine. Les discussions, lancées le lendemain, ont porté sur l’identification et la résolution des obstacles entravant le trafic inter-étatique, qu’il s’agisse de tracasseries routières, de conflits intercommunautaires, de transhumance non régulée, ou de criminalité transnationale organisée.

Selon un communiqué conjoint publié par la République du Mali, on n’en sait un peu plus sur ce qui a été convenu entre les deux pays.

À L’issue des échanges, les deux parties ont formulé un ensemble de recommandations concrètes : renforcement des comités nationaux de facilitation du transport inter-état, opérations conjointes contre la criminalité, digitalisation des procédures douanières, sensibilisation le long du corridor Conakry-Bamako, et mise en place de commissions mixtes pour résoudre rapidement les différends communautaires.

Les ministres ont convenu de créer un cadre de concertation permanent, visant à garantir la fluidité des échanges et la sécurité transfrontalière. La prochaine session se tiendra à Bamako, soulignant l’urgence et la priorité de ces mesures pour les deux pays.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre deux nations qui, tout en partageant des frontières, cherchent à stimuler le commerce, sécuriser leurs populations et harmoniser leurs pratiques en matière de transport et de sécurité.

N’Famoussa Siby