ledjely
Accueil » AfroBasket 2025 : la Guinée s’incline, le Mali arrache le derby ouest-africain
A la une

AfroBasket 2025 : la Guinée s’incline, le Mali arrache le derby ouest-africain

Par LEDJELY.COM

La Guinée a vu son rêve de quart de finale s’éteindre ce lundi à Luanda, au terme d’un derby ouest-africain haletant face au Mali (70-67). Un match époustouflant qui a tenu toutes ses promesses, mais qui laisse un goût amer aux supporters guinéens.

Dès le coup d’envoi, les Maliens imposent leur rythme et dominent le premier quart-temps (25-12). Mais le Sily national refuse de céder. Portés par un public en feu, les Guinéens renversent la tendance dans les deux périodes suivantes. Ils recollent au score, puis passent devant, faisant vibrer les tribunes. Au terme du troisième quart, le tableau affiche un suspense insoutenable : 56-56.

Tout se joue alors dans le money time. Malgré une prestation XXL d’Alpha Diallo (31 points, 10 rebonds), la défense guinéenne finit par craquer. Sur une remise en jeu mal négociée, le Mali prend l’avantage et ne le lâchera plus. Score final : 70-67.

Avec seulement trois petits points d’écart, la Guinée sort par la petite porte, mais avec les honneurs. Beaucoup de regrets pour le Sily, qui a montré un visage conquérant, mais qui devra encore patienter avant de rêver plus grand sur la scène africaine.

Lonceny Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Accident d’Ouémé : un dramatique rappel d’une tragédie silencieuse en Afrique

LEDJELY.COM

La Synergie GMD25 se déchire… et une partie fait ses valises pour l’AFP

LEDJELY.COM

Syli national A : Paolo Duarte nommé sélectionneur 

LEDJELY.COM

Guinée : les Forces Vives accusent le général Doumbouya de « confiscation du pouvoir » et appellent à la mobilisation à partir du 5 septembre

LEDJELY.COM

Référendum constitutionnel : la DGE appelle à cesser toute campagne anticipée

LEDJELY.COM

Incendie à Madina : des milliards réduits en cendres, des victimes en larmes

LEDJELY.COM
Chargement....