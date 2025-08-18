AfroBasket 2025 : la Guinée s’incline, le Mali arrache le derby ouest-africain

La Guinée a vu son rêve de quart de finale s’éteindre ce lundi à Luanda, au terme d’un derby ouest-africain haletant face au Mali (70-67). Un match époustouflant qui a tenu toutes ses promesses, mais qui laisse un goût amer aux supporters guinéens.

Dès le coup d’envoi, les Maliens imposent leur rythme et dominent le premier quart-temps (25-12). Mais le Sily national refuse de céder. Portés par un public en feu, les Guinéens renversent la tendance dans les deux périodes suivantes. Ils recollent au score, puis passent devant, faisant vibrer les tribunes. Au terme du troisième quart, le tableau affiche un suspense insoutenable : 56-56.

Tout se joue alors dans le money time. Malgré une prestation XXL d’Alpha Diallo (31 points, 10 rebonds), la défense guinéenne finit par craquer. Sur une remise en jeu mal négociée, le Mali prend l’avantage et ne le lâchera plus. Score final : 70-67.

Avec seulement trois petits points d’écart, la Guinée sort par la petite porte, mais avec les honneurs. Beaucoup de regrets pour le Sily, qui a montré un visage conquérant, mais qui devra encore patienter avant de rêver plus grand sur la scène africaine.

Lonceny Camara