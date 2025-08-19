Rumeurs de délogement des Guinéens à Kampala : « Il y a eu changement d’hôtel » (témoignages)

Depuis près de 24 heures, une information circule sur les réseaux sociaux faisant état d’un blocage de la délégation guinéenne à Kampala (Ouganda), après l’élimination du Syli national vendredi dernier. Selon ces spéculations, plusieurs membres de la délégation, dont des journalistes et d’anciens internationaux, auraient été sommés de quitter leurs hôtels faute de moyens.

Contactée par notre rédaction, une consœur présente à Kampala dément formellement ces rumeurs.

« C’est archi faux, ce sont des contre-vérités. Depuis qu’on est là, je n’ai pas dépensé un seul centime. Le ministère a tout pris en charge : nous sommes bien logés, bien nourris. D’ailleurs, aujourd’hui même, à la demande du ministère, nous avons changé d’hôtel pour un établissement encore meilleur. Soyez rassurés », a-t-elle déclaré sous anonymat.

Elle précise toutefois qu’un seul point reste en suspens : « Le seul problème, ce sont nos primes. Jusqu’à présent, nous n’en avons pas vu la couleur et le ministère ne s’est pas encore prononcé malgré nos sollicitations. Mais à part cela, tout va bien ».

Un journaliste sportif présent sur les lieux, précise : « Personne n’a été délogé. Ils avaient réservé l’hôtel jusqu’à lundi. Donc hier, les gens devaient libérer les hôtels parce que la réservation était faite jusqu’au lundi. Donc, il y avait d’autres qui ont réservé l’hôtel. Donc, vu qu’hier le délai était arrivé, on devait quitter aujourd’hui. Mais malheureusement, le déplacement a été reporté encore. Les gens sont dans un autre hôtel…la prime de qualification de l’équipe a été payée. Maintenant, ce sont les perdiems juste de la délégation qui restent », a-t-il soutenu.

Un autre confrère, également joint sur place, confirme que personne n’a été délogé. Bien qu’il soit pris en charge par son média, il balaie d’un revers de main les rumeurs circulant en ligne.

« Je suis dans ma chambre en train de travailler. Franchement, personne n’a été mis dehors. Ces histoires sont inventées. Pour ma part, je n’ai rien vu de suspect », a-t-il assuré.

Un autre journaliste constaté déclare : « Contrairement aux rumeurs qui circulent, il est totalement faux d’affirmer que la délégation guinéenne venue participer au CHAN a été “abandonnée” à Kampala après l’élimination du Syli Local. Certes, notre équipe est éliminée sportivement, mais la raison pour laquelle la délégation n’est pas encore rentrée à Conakry est strictement liée à des questions administratives et logistiques concernant le vol de retour. Ces formalités nécessitent un certain délai avant le rapatriement. Il est important de préciser qu’aucun membre de la délégation n’est sans logement ni laissé à l’abandon. Tous sont correctement hébergés, pris en charge et bénéficient des conditions nécessaires (hébergement, restauration, encadrement) en attendant la finalisation des démarches administratives ».

Aminata Camara