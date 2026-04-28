Koumakan, accueille l’exposition “Souvenirs et Nostalgies” de Bella Bah

À Conakry, l’agenda culturel s’enrichit d’un rendez-vous majeur. Depuis ce 25 avril, Koumakan Maison de l’Oralité et du Patrimoine ouvre ses portes à l’exposition “Souvenirs et Nostalgies” de l’artiste plasticien Bella Bah, une immersion artistique qui se prolongera jusqu’au 7 mai.

Dans un espace devenu incontournable pour la valorisation des expressions culturelles guinéennes, cette exposition s’inscrit dans la continuité de la mission portée par Koumakan, préserver, transmettre et faire dialoguer les patrimoines matériels et immatériels. En accueillant Bella Bah, KOUMAKAN confirme son positionnement en tant que plateforme de référence pour les artistes contemporains et les initiatives culturelles ambitieuses.

À travers “Souvenirs et Nostalgies”, Bella Bah propose un voyage introspectif où se mêlent mémoire collective et souvenirs intimes. Ses œuvres, riches en textures et en nuances, explorent les émotions liées au passé, entre attachement, mélancolie et transmission. Chaque tableau agit comme une passerelle entre les époques, invitant le visiteur à revisiter ses propres souvenirs.

L’artiste développe un langage visuel singulier, combinant couleurs vibrantes et formes évocatrices. Cette démarche esthétique, profondément ancrée dans une sensibilité personnelle, trouve un écho universel auprès du public, en quête de repères et d’émotions partagées.

Situé à Nongo, dans la commune de Ratoma, Koumakan s’impose progressivement comme un pôle culturel structurant en Guinée. Plus qu’un simple espace d’exposition, il se veut un lieu de vie, de rencontres et de transmission, où se croisent artistes, intellectuels, passionnés et curieux.

En multipliant les initiatives expositions, spectacles, rencontres, veillées, Koumakan contribue activement à dynamiser la scène artistique locale et à offrir une visibilité accrue aux talents guinéens.

L’exposition “Souvenirs et Nostalgies” s’annonce comme un moment fort, à la croisée de l’art, de la mémoire et de l’émotion. Elle offre au public une opportunité rare de découvrir le travail de Bella Bah dans un cadre propice à la contemplation et à l’échange.

À travers cet événement, Koumakan réaffirme sa vocation a faire vivre la culture guinéenne et créer des espaces où l’art devient un vecteur de dialogue et de mémoire.

Informations pratiques :

Dates : du 25 avril au 7 mai 2026

Lieu : Koumakan, Nongo

Tonton BALDE