Référendum du 21 septembre : la campagne s’ouvre le dimanche prochain (décret)

Dans un décret du chef de l’État lu dans la soirée de ce mercredi à la télévision nationale, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a annoncé l’ouverture de la campagne électorale en prélude au référendum constitutionnel.

Ledit décret précise que cette campagne s’ouvrira le 23 août 2025 à minuit et s’achèvera le jeudi 18 septembre 2025.

Le président de la transition a chargé les ministres de l’Information et de la Communication, de la Défense nationale, de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, du Budget et des Finances, ainsi que de la Sécurité et de la Protection, d’assurer la bonne application de ce décret.

Balla Yombouno