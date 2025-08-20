ledjely
Accueil » Référendum du 21 septembre : la campagne s’ouvre le dimanche prochain (décret)
ActualitésPolitiqueSociété

Référendum du 21 septembre : la campagne s’ouvre le dimanche prochain (décret)

Par LEDJELY.COM

Dans un décret du chef de l’État lu dans la soirée de ce mercredi à la télévision nationale, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a annoncé l’ouverture de la campagne électorale en prélude au référendum constitutionnel.

Ledit décret précise que cette campagne s’ouvrira le  23 août 2025 à minuit et s’achèvera le jeudi 18 septembre 2025.

Le président de la transition a chargé les ministres de l’Information et de la Communication, de la Défense nationale, de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, du Budget et des Finances, ainsi que de la Sécurité et de la Protection, d’assurer la bonne application de ce décret.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Glissement de terrain à Manéah : 4 corps sortis des décombres, des recherches toujours en cours

LEDJELY.COM

Guinée : Aïcha Nanette Conté reprend du service

LEDJELY.COM

Sangarédi : fortes pluies, inondations et appels à l’aide

LEDJELY.COM

Dubréka : deux personnes meurent dans un éboulement de terre

LEDJELY.COM

Manif du 5 septembre des FVG : Makanera appelle la jeunesse à éviter « les tueries » 

LEDJELY.COM

La Synergie reste unique, l’AFP n’a pas de légitimité, selon Makanéra Kaké

LEDJELY.COM
Chargement....