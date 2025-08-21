Manéah : 13 morts, des blessés, Amadou Oury Bah sur les lieux du glissement de terrain

Au lendemain du glissement de terrain meurtrier qui a frappé la commune de Manéah, dans la nuit du mercredi 20 août 2025, le Premier ministre, Amadou Oury Bah, s’est rendu sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts et apporter le soutien du gouvernement aux victimes.

Accompagné d’une délégation, le chef du gouvernement a exprimé, au nom du président de la Transition et de l’ensemble de l’exécutif, sa solidarité envers les familles touchées.

« Au nom du Président de la République et de l’ensemble du gouvernement, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles éplorées. Nous assistons à une véritable tragédie », a-t-il déclaré, les yeux rivés sur les décombres encore fouillés par les équipes de secours.

Selon les premières estimations, plus d’une dizaine de personnes auraient perdu la vie dans cette catastrophe. Les opérations de recherche se poursuivent toujours, mobilisant la protection civile, le génie militaire, l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH), ainsi que des structures locales.

Le Premier ministre a rappelé que la zone de la décharge de Zakopé, voisine du site du drame, avait récemment été déguerpie. Une décision qui, selon lui, a permis d’éviter une tragédie encore plus lourde. « Sinon aujourd’hui, nous aurions pu assister à une catastrophe beaucoup plus spectaculaire », a-t-il estimé.

Au-delà de l’émotion, Amadou Oury Bah a pointé du doigt les causes structurelles de ces drames récurrents.

« Construire sur d’anciens lits de rivière ou au pied des montagnes est une question de responsabilité individuelle et collective. Désormais, les pouvoirs publics prendront toutes les mesures nécessaires pour définir clairement les zones constructibles dans le pays. Une catastrophe, il faut la prévenir », a-t-il insisté.

Tout en reconnaissant un « lourd passif » lié à des années de laxisme en matière d’urbanisation et d’aménagement du territoire, le Premier ministre a affirmé que l’heure était d’abord « au recueillement et à la solidarité ». Il a assuré que des mesures concrètes suivraient dans les prochains jours pour renforcer la prévention des risques et protéger les populations exposées.

A noter que le bilan provisoire annoncé par les autorités passe de 11 à 13 morts, 10 blessés et plusieurs personnes portées disparus.

Aminata Camara