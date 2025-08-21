Manéah  : plusieurs morts dans un glissement de terrain, Cellou Dalein adresse ses condoléances

Dans la soirée du mercredi 20 août 2025, la commune de Maneah, située dans la préfecture de Coyah, a été frappée par un violent glissement de terrain. Le bilan provisoire fait état de treize (13) morts, de plusieurs blessés et de personnes portées disparues, plongeant la localité dans le deuil et la consternation. Face à cette tragédie, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a exprimé sa profonde compassion envers les victimes et leurs familles dans un message.

« C’est avec émoi que j’ai appris la tragédie survenue ce mercredi 20 août à Maneah, où un glissement de terrain a emporté plusieurs vies humaines et plongé de nombreuses familles dans la douleur et la désolation », a-t-il déclaré.

Dans son message, Cellou Dalein Diallo a adressé ses sincères condoléances aux proches des disparus et exprimé toute sa solidarité aux blessés et aux sinistrés. Il a également salué le courage et le dévouement des services de secours mobilisés dans cette course contre la montre pour sauver des vies et porter assistance aux rescapés.

« Je salue le courage et le dévouement des services de secours mobilisés sans relâche dans cette course contre la montre pour sauver des vies et apporter assistance aux rescapés », a-t-il indiqué.

Le président de l’UFDG a profité de cette occasion pour rappeler l’urgence d’une réflexion collective sur la prévention des risques liés à l’urbanisation anarchique et à la vulnérabilité de certaines zones d’habitation, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.

« Cette tragédie nous rappelle aussi la nécessité et l’urgence d’une réflexion collective sur la prévention des risques liés à l’urbanisation anarchique et à la fragilité de certaines zones d’habitation, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent », soutient-il.

« Que Dieu apaise les cœurs meurtris et accueille les âmes des disparus dans son Paradis éternel », a conclu le leader politique.

Les opérations de secours se poursuivent, tandis que les autorités locales et nationales sont appelées à renforcer les mesures de prévention pour protéger les populations exposées à ces catastrophes naturelles.

