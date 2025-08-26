Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara dépose sa candidature pour un 4ᵉ mandat

Le président sortant Alassane Ouattara, 83 ans, a officiellement déposé ce mardi sa candidature pour l’élection présidentielle du 25 octobre prochain, marquant ainsi sa volonté de briguer un quatrième mandat. C’est aux envions de midi que le président est arrivé au siège de la Commission Électorale Indépendante (CEI) à Abidjan-Cocody. Il a été accueilli dans une ambiance festive. Des milliers de militants vêtus de tee-shirts à son effigie, rassemblés autour du carrefour Duncan et le long de la route du zoo, scandaient « Ado président ! », témoignant de la mobilisation du camp présidentiel.

Dans un message aux Ivoiriens, Alassane Ouattara a souligné que sa démarche répond à l’appel de son parti, le RHDP, et à celui de nombreux citoyens désireux de « poursuivre le chemin de paix, de stabilité et de développement » que connaît le pays depuis plusieurs années.

« Au-delà d’un acte administratif, ce geste rappelle à tous que nous devons nous soumettre, avec humilité et respect, aux Institutions de la République », a déclaré le président. Il a également lancé un appel à la sérénité : « Préservons la paix, restons courtois dans le débat, et rappelons-nous que la Côte d’Ivoire est au-dessus de chacun de nous ».

Cette annonce marque le début officiel de la course à la présidentielle, qui s’annonce sous haute tension, avec un contexte politique déjà très disputé.

A signaler que le Parti des Peuples Africains de Côte d’Ivoire (PPACI) a déposé, lundi, la candidature de son président fondateur, Laurent Gbagbo, pour l’élection présidentielle d’octobre.

À ce jour, plus d’une trentaine de candidats ont été enregistrés par la Commission électorale indépendante (CEI), dont Jean-Louis Billon, Pascal Affi N’Guessan et Simone Gbagbo.

Le Conseil Constitutionnel publiera la liste définitive des candidats au plus tard le 10 septembre.

