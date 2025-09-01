Référendum constitutionnel : Le Bloc Libéral appelle à voter NON 

Ce 1er septembre 2025, alors que la campagne pour le référendum sur la nouvelle Constitution vient d’être lancée, le Bloc Libéral, parti dirigé par Dr Faya Millimouno, a tenu une conférence de presse ce dimanche à Conakry. L’objectif : exprimer la position claire du parti face au projet de constitution soumis au vote le 21 septembre prochain.

Le projet de constitution à la main, Dr Faya Millimouno, a d’abord livré pendant plus de 30 minutes, un cours entier sur le projet de nouvelle Constitution, dénonçant ce qu’il a appelé « les dangers du projet de la constitution ». Parmi les points soulevés : la multiplication des institutions républicaines, les pouvoirs accordés au président de la République, les droits et libertés, la vacance du pouvoir, et la question de la grâce présidentielle.

À l’issue de cette analyse, le porte-parole Ibrahima Mbemba Bangoura, a déclaré devant une dizaine de médias nationaux et internationaux « Nous appelons le Bloc Libéral et l’ensemble du peuple de Guinée à voter non. Non à cette nouvelle constitution, 67 fois NON. Le 28 septembre 1958, nous demandons à l’ensemble de nos compatriotes, contrairement aux autres formations politiques, de ne pas faire le boycott. Allez dans les urnes en bons citoyens, choisissez entre les deux bulletins qu’ils vont vous proposer. Il y aura le oui d’un côté généralement en blanc et le non en rouge. Donc, choisissez le rouge, quel que soit le résultat, l’histoire retiendra au moins ce projet, nous l’avons rejeté », a-t-il déclaré.

Par cette déclaration, le Bloc Libéral se distingue de plusieurs partis qui appellent à voter « Oui » et d’autres qui prônent le boycott du scrutin. Le parti appelle à une participation active, tout en rejetant fermement le contenu du texte constitutionnel. Il fait également un parallèle symbolique avec le « NON » historique du 28 septembre 1958, soulignant la portée politique et citoyenne de ce vote.

Thierno Amadou Diallo