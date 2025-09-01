Sily national : un regroupement à Kampala plombé par les forfaits

Le Sily national de Guinée a lancé son regroupement ce dimanche à Kampala, en prélude aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Mais si l’enthousiasme était de mise, les premières heures du rassemblement ont aussi apporté leur lot de mauvaises nouvelles.

Un premier contingent de joueurs — Morlaye Sylla, Madiou Keita, Balla Moussa Conté, Cheikh Oumar Sylla, Dembo Sylla et Mory Konaté — a rejoint le quartier général hier. Le reste de l’effectif est attendu aujourd’hui et demain mardi, à l’exception notable de Mohamed Aly Camara, contraint de rester aux côtés de sa famille pour des raisons personnelles.

Autre coup dur : Ibrahima Sory Bangoura, blessé ce week-end en Jupiler Pro League, est forfait. Quelques heures plus tard, c’est Mady Camara qui a également été déclaré indisponible après une blessure contractée avec le PAOK Salonique en Grèce. Avec ces deux absences, le nombre de forfaits grimpe désormais à trois.

Pour pallier ces défections, le sélectionneur Paulo Duarté a convoqué Ibrahima Camara dit Koeman et Ousmane Camara (Astana). En attendant l’arrivée de l’ensemble du groupe, huit joueurs ont déjà pris part à la première séance d’entraînement ce lundi.

Le Sily national devra vite trouver ses marques et composer avec ces absences majeures, afin d’aborder ces éliminatoires avec sérénité et détermination.

Lonceny Camara