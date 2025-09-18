Bouna Sylla à la clôture de la campagne à Mamou: «dire OUI, c’est dire oui à la consolidation de la paix et de l’unité nationale »

Le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a bouclé sa campagne par un meeting géant organisé dans la ville carrefour. Accompagné de son collègue, le ministre de l’Environnement, par ailleurs marraine de Pita, le parrain de la campagne référendaire à Mamou a, dans son discours de clôture, réitéré son appel à voter OUI. Il a également remercié les populations pour leur engagement en ce sens.

Lisez le discours :

Distingués Invités en vos rangs et tout protocole respecté,

Mesdames et Messieurs,

Partant du constat que Mme la Marraine, MEDD et moi-même avions parcouru les 11 sous-préfectures et la commune urbaine de Pita et Mamou avec ses 13 sous-préfectures et la commune urbaine, nous sommes convaincus que vous allez massivement Voter OUI le dimanche.

C’est pour moi un grand honneur et une immense fierté d’être ici, à Mamou parmi vous, au cœur de la Guinée, pour cette journée qui marque la clôture de notre campagne référendaire.

Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux populations de Mamou pour l’accueil chaleureux, la mobilisation exemplaire et l’engagement patriotique que vous avez manifestés tout au long de cette campagne.

Mamou et Pita sont respectivement à un taux de retrait des cartes de 98% et 97%. Continuez les efforts pour retirer les cartes car on est à deux microns des 100% de retrait pour les deux préfectures.

Mesdames et Messieurs,

Le 21 septembre, chaque Guinéenne et chaque Guinéen aura rendez-vous avec l’histoire. Ce jour-là, nous aurons l’opportunité d’exprimer notre choix souverain pour une nouvelle Constitution, une Constitution moderne, adaptée aux réalités de notre temps, et porteuse d’avenir pour notre Nation.

Le « OUI » que nous défendons n’est pas un simple mot.

Il symbolise l’espoir, le progrès, la justice sociale et le renouveau démocratique.

Dire OUI, c’est dire oui à la consolidation de la paix et de l’unité nationale.

Dire OUI, c’est dire oui à une meilleure représentation des femmes et des jeunes dans la gouvernance.

Dire OUI, c’est dire oui à une Constitution qui protège nos ressources naturelles, renforce nos institutions et prépare l’avenir des générations futures.

Chers frères et sœurs de Mamou,

Vous êtes le cœur battant de la Guinée. Votre mobilisation aujourd’hui est la preuve que Mamou restera fidèle à son histoire : celle d’un peuple debout, courageux et résolument tourné vers le progrès.

Le 21 septembre, je vous invite toutes et tous à sortir massivement pour voter. Votez dans la discipline, dans la paix et dans la dignité qui ont toujours caractérisé notre peuple. Votre bulletin « OUI » sera un acte d’amour pour la Guinée, un engagement pour son développement et une victoire pour l’avenir.

Ce projet de constitution marque une rupture avec les constitutions et pratiques du passé qui ont donné la primauté à la politique au détriment de l’économie. La politique nous a divisé, l’économie va nous réunir.

En tant que Ministre des Mines, je puis vous assurer que la nouvelle Constitution donnera un cadre plus solide pour la gestion transparente et équitable de nos ressources minières, afin que chaque Guinéenne et chaque Guinéen puisse en bénéficier directement.

Chers compatriotes, l’heure de vérité à Sonnée. Le temps de l’hésitation est révolu et derrière nous.

Nous sommes confrontés à un choix entre deux Voies:

1- Celle de gauche qui mène vers l’inconnu; et

2- Celle de droite qui nous mène vers

Mes chers compatriotes,

Le temps de l’hésitation est passé.

Le moment de vérité est arrivé.

Mamou doit montrer la voie. Mamou doit dire un OUI franc et massif à la nouvelle Constitution !

Vive Mamou !

Vive la Guinée unie et prospère !

Vive la démocratie !

Je vous remercie.

On Diarama

Wo nu Wali